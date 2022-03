- Jeg blev holdt lidt udenfor

Tina Mellemgaard har været sæsonens store oplevelse i ’X Factor’, men den særlige færing endte alligevel i farezonen sidste fredag.

Der er dog ingen fare på færde i tv-studiet i Brøndby, da Tina en solrig eftermiddag byder Ekstra Bladet velkommen iført uldtrøje og med et lige så varmt kram.

Det er det 18-årige naturtalents første store interview, og det er noget af en udfordring for Tina.

- Jeg har svært ved at sætte ord på sætninger, men jeg har fundet ud af, at jeg har en stemme, når jeg laver musik. Hele mit liv har det været musikken, jeg kunne udtrykke mig i. I musikken har jeg bare fundet et hjem.

Svært i skolen

Sangerinden sidder på en skinnende guldstol, som hun er ret betaget af. Fordi hun taler så lavmælt og blidt, bemærker man nærmest ikke, hvor frygtløs teenageren i virkeligheden er.

Tina bliver bevæget og græder, når hun fortæller, at hun havde det svært i skolen. Det hjælper med et bjørnekram fra fotografen.

- Da jeg voksede op, blev jeg holdt lidt udenfor. Måske forstod folk mig ikke så godt. Jeg har svært ved at lukke op i starten. Folk skal først lige forstå mig. Vi mennesker er jo så forskellige, og jeg er, som jeg er, konstaterer hun.

Den følsomme sangerinde fortæller om at være afhængig af at spille musik. Video: Linda Johansen

Tina lader til at leve i sin egen verden med sine egne tanker. Hun har svært ved at sætte ord på, hvad det er for en verden, så hun har skrevet en sang om det.

Sangen hedder ’Ord’, og mens de andre deltagere synger coverversioner, vil Tina i aften synge sin egen sang i ’X Factor’.

- Den handler om ord, og hvordan ord har en større betydning, end man lige tror. Man skal passe på med, hvad man siger til hinanden. Efter jeg røg i farezonen i fredags, er der mange, der har skrevet til mig ... Det er sådan ... ærgerligt.

- Hvad de ikke ved, er, at jeg sidder jo og læser det, og det kan godt påvirke mig meget. Jeg lægger jo hele mit liv i det her lige nu.

- Det er måske et sats at synge en sang, som ingen kender, men jeg føler, at hvis det er sådan, jeg skal slutte, så er det en god måde at gøre det på. Med min egen sang.

Færingen var i farezonen i fredags - men hun er med igen i aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Som toårig flyttede Tina med sin familie til Danmark. Da hun var seks, tog de tilbage til Færøerne:

- Jeg talte flydende dansk, men dengang kunne jeg ikke tale færøsk, så allerede der følte jeg mig lidt anderledes, siger hun.

For tiden betaler ’X Factor’ for Tinas hotelværelse i København, og færingen elsker storbyen.

- Her er så dejligt. Der er altid noget at lave og noget nyt at se. Jeg går bare rundt og observerer. Der er en masse forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Der er meget at blive inspireret af. På Færøerne er det meget småt. Men det er meget trygt. Man låser ikke rigtigt dørene.

Med tårer i øjnene

Tinas sprog har til gengæld været helt låst fast. Først for et par år siden begyndte det at gå bedre, forklarer hun. Hun har besluttet sig for at fortælle åbent om det.

- Da jeg var yngre, så jeg meget op til min kusine, fordi hun var så god til at snakke. Jeg følte, hun kom langt med at tale, og jeg tænkte, at jeg måske ikke kunne blive til noget, hvis jeg ikke lærte det.

- Med tiden fandt jeg bare ud af, at min stemme ligger i musikken. I musikken føler jeg mig forstået. Det gør jeg ikke altid, når jeg snakker.

Det kan godt være, seerne stemte Tina i farezonen, men der er også danskere, der omfavner hendes nænsomme væsen.

- Jeg har oplevet flere gange, at folk på gaden kommer hen med tårer i øjnene og er rørte over en sang, jeg har sunget. De siger tak. Det betyder virkelig meget. Så føler jeg, jeg har gjort en forskel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen kæreste: Musik er alt

Teenageren siger, hun kun skal høre en halv sang for at kunne spille den på klaver. Foto: Linda Johansen

Tina er håbløst forelsket. Og det er i musikken:

- Jeg leder ikke efter en kæreste lige nu. Musikken er mit alt. Den fokuser jeg på, siger hun.

Tina vil fortsætte med at synge. Uanset hvordan det ender i ’X Factor’.

Hendes plan er at tage hjem til Færøerne for at lave en plan, men på sigt vil hun gerne flytte permanent til København og realisere sin drøm som musiker:

- I sommerferien besluttede jeg mig for at stoppe på gymnasiet, fordi jeg kunne mærke, at det er musikken, der gør mig lykkelig.

- Hvis jeg er villig til at kæmpe for det, så tror jeg godt, jeg kan gøre det. Det kræver bare, at man kæmper. Så tror jeg, man kan alt, hvad man vil.

Der var magi i luften, da Tina fortolkede 'Same Girl' i sidste uge. Foto: Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Tina kommer fra en musikglad familie, hvor alle spiller og synger. Der er kø ved klaveret, for hun er den næstældste i en stor søskendeflok:

- Jeg har fem søskende. Nummer seks er på vej! Så vi er snart syv søskende. Min familie er på besøg her i Danmark for at heppe på mig til ’X Factor’.

- Mine forældre har altid været der meget for mig. Jeg behøver nærmest ikke sige noget. De forstår mig.

Selv har Tina intet ønske om at producere et helt håndboldhold af børn. Hun vil hellere producere musik:

- Jeg har slet ikke tænkt på det der! Jeg er bare totalt meget inde i musikken. Den fylder hele mit hoved, men på et tidspunkt kan det været det andet, der kommer til at fylde, men det gør det overhovedet ikke nu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frygter ikke stempel

Tina hører en masse forskellig musik og kan godt lide alt fra 'totalt soul' til 'mega jazz'. Foto: Linda Johansen

Nogle vil nok mene, at Tina er for god til ’X Factor’.

Tina er dog ikke en af dem.

Hun siger, konkurrencen har været enorm lærerig, og hun er ikke bange for at blive stemplet som ’Tina fra ’X Factor’.

- Hen ad vejen kan det være, man begynder at kende mig som Tina og ikke Tina fra ’X Factor’. Men det er vigtigt at stå ved de ting, man gør, synes jeg. Og jeg har jo valgt det her, så det er o.k., hvis folk husker mig som Tina fra ’X Factor’.

Siden programmet begyndte helt tilbage i 2008, er Martin Hedegaard blandt de meget få deltagere, der har fået en reel musikkarriere efter ’X Factor’.

Martin fra ’X Factor’ kalder sig nu Saveus. Der har været stille omkring sidste års vinder, Solveig Lindelof, lige siden sejren.

Tina fra 'X Factor' og Thomas Treo fra Ekstra Bladet mødtes forleden i Brøndby. Foto: Linda Johansen

