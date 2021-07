- Jeg blev skuffet

- Jeg håber virkelig ikke, at Bolette er skuffet.

Sådan lød det fra Jaffer i tirsdagens afsnit af TV2-programmet 'Bachelor', efter han havde valgt at invitere Stine med videre på alene-date efter gruppedaten med Malene, Katrine og Bolette.

Skuffet var dog netop det, Bolette blev.

- Jeg vil ikke sige, at jeg blev sur, men jeg blev da skuffet. Nok fordi at vi var så langt i processen i 'Bachelor', hvor jeg havde troet, at fyrene nok mere ville fokusere på de piger, som de vidste, der var noget mere med, fortæller Bolette og fortsætter:

- Der var kun to uger tilbage, og så var det hele slut, så jeg synes, det ville have givet bedre mening, at Jaffer ikke datede så mange forskellige, men i stedet fokusere på dem, der kunne være noget med. Og der håbede jeg, at jeg ville være en af dem, forklarer Bolette.

Bolette og Malene blev begge fravalgt til alene-date til fordel for Stine. Foto: Lotta Lemche

For Bolette var det tydeligt, at Casper havde favoritter blandt pigerne, og hun havde gerne set, at Jaffer også havde givet udtryk for, hvilke han så mest potentiale i.

- Man er slet ikke i tvivl om, hvilke piger Casper havde som favoritter, og det var også dem, han fokuserede mest på og tog på dates med. Sådan havde jeg håbet, at Jaffer også ville gøre det, uddyber hun og tilføjer:

- Vi piger havde et tæt forhold derinde, så jeg undte også Stine at komme på daten, fordi hun var meget i tvivl omkring de to fyre. Men det ændrer ikke på, at jeg selv meget gerne ville have været på date. Jeg var lidt i tvivl, om jeg var 'friendszonet', så jeg ville gerne finde ud af, om jeg stadig var noget for ham, nu hvor han var noget for mig. Det var nemlig rigtig svært at lure, hvilke piger der var Jaffers favoritter.

