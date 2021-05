- Jeg bliver rigtig ked af det

Hanne erkender, at hun blev meget påvirket af fyrenes kommentarer i 'Hjem til gården'

Fordi Hanne blev valgt som den sidste storbonde i 'Hjem til gården', betød det, at hun blev sendt direkte i finalen.

I søndagens afsnit blev det dog tydeligt, at de fire resterende deltagere på gården, Simon, Martin, Daniel og Mikkel, bestemt så Hanne som den svageste konkurrent og den nemmeste at slå i en semifinale.

Selvom Hanne med rolig facon konfronterer fyrene med det i afsnittet, er der ingen tvivl om, at hun bliver påvirket af deres udmeldinger.

- Jeg er rigtig ked af, at de andre finale-deltagere ser mig som det svageste led. Det er jeg af naturlige årsager fysisk, da vi kvinder rent muskel-mæssigt ikke på nogen måde kan hamle op med mænd. Teoretisk er jeg absolut på samme niveau som de andre deltagere, hvis jeg ikke ligger en del højere, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har det meste af mit voksenliv boet på et landsted og har haft med dyr og afgrøder at gøre, så teorien faldt mig ikke svær. Hvad teknikken angår, er jeg vant til at være løsningsorienteret både hjemme, men også på mit arbejde, uddyber hun og tilføjer:

- Jeg er ked af, at de fleste af beboerne havde så stor modstand på at lære af mine erfaringer. Jeg ville rigtig gerne dele ud af dem, men tingene ændrede sig hurtigt fra den daglige drift på gården til et spil.

Her ses hele 'Hjem til gården'-holdet anno 2021. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Idet Mikkel røg ud af sidste afsnit, er det nu Hanne, Simon, Martin og Daniel, der skal kæmpe om den halve million, når finaleafsnittet ruller over skærmen på søndag.

