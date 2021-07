Med en dansk mor og en amerikansk far har sanger og rapper Shaka Loveless set anderledes ud end mange af de andre børn, han voksede op sammen med i Østjylland i 80'erne og 90'erne.

- Det specielle for mig var, at der ikke har været så mange, der så ud som mig, fortæller sangeren i TV3-programmet 'Syng min sang'.

- Der har ikke været nogen af mine venner, der har været racistiske eller noget, men det har fyldt noget, at jeg har følt mig anderledes, fortsætter han og uddyber:

- Jeg husker, da jeg boede i Silkeborg og var startet til fodbold som fem eller seks-årig, hvor jeg havde en kontrovers med min mor, som var den hvide - det er min far, der er sort - hvor jeg kaldte hende 'perker'. For det var det, de andre havde kaldt mig til fodbold.

- Der har også været dumme bemærkninger. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det racisme, men jeg brød mig ikke om det. Jeg brød mig ikke om, hvis nogen lavede 'negerjokes', tilføjer han.

I denne uge af 'Syng min sang' besøger vi Shaka Loveless, Sebastian Lind, Maria Bramsen og Jimmy Jørgensen. Foto: Viaplay/Anthon Unger

En stor gave

Shaka Loveless glæder sig derfor over, at tiderne har ændret sig i forhold til, hvorvidt det er ok med racistiske bemærkninger.

- Det er noget af det, som er det gode i denne tid. At det er mere legitimt at sige, at man ikke synes, det er sjovt, lyder det fra ham, hvorefter han slår fast, at selvom han til tider har følt sig anderledes, er han glad for sine amerikanske rødder.

- Jeg er både stolt af min amerikanske og danske side. Jeg ved ikke, om det har haft indflydelse på min musik, men jeg ved, at jeg altid har synes, at forskellige stilarter er spændende. Så jeg tror, det er en gave at have flere ting med i bagagen, slutter han.

Den 37-årige popsanger fik sit folkelige gennembrud i 2012 med hittet 'Tomgang' og deltog i 2015 i 'Toppen af Poppen'.

Privat danner han på fjerde år par med danser og skuespiller Stephanie Nguyen. Sammen har de sønnen Alvin, som kom til verden i maj 2019.

