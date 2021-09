Micki Cheng og Jenna Bagge er begge glade for, at Jennas kæreste, Albert Rosin Harson, hepper på dem i 'Vild med dans'

Siden sidste års 'Vild med dans' er kærligheden spiret mellem Jenna Bagge og skuespiller Albert Rosin Harson, der for ikke længe siden stod frem og fortalte, at de var blevet kærester.

Fredag var den 19-årige skuespiller da også mødt op for at heppe på Jenna og Micki Cheng, som hun danner par med i denne sæson af det populære TV 2-program, og det vakte glæde hos parret.

- Vi har det megagodt. Jeg er glad for, at han ville komme og støtte os, sagde Jenna, da Ekstra Bladet talte med hende og Micki efter programmet.

Også den tidligere 'Bagedyst'-deltager Micki Cheng var lykkelig for støtten.

- Jeg elsker Albert. Han er simpelthen bare så sød, og det er så fedt, at han kommer ind og hepper både på mig og Jenna, lød det fra Micki, der fortsatte:

- Han har bare sagt: 'Micki, du tager bare Jenna. Go for it'. Der er støtte hele vejen igennem, og jeg er helt vild med det.

Micki og Jenna gav den gas i en cha cha cha. Foto: Jonas Olufson

Vente med kærestetid

Allerede under sidste sæson af 'Vild med dans', hvor Albert og Jenna dansede sig hele vejen til finalen, var der snak om, at de to havde en usædvanligt god kemi.

Albert Rosin Harson kunne dog fredag fortælle den fremmødte presse, at de ikke har været kærester siden dengang.

- Det kom efter dansen, og ikke lige efter dansen. Så det er ikke et helt år siden. Vi har jo holdt kontakten ved den kageklub, vi er med i, så på den måde er vi kommet tættere ind på hinanden og har haft tid til at lære hinanden at kende på en anden måde. Så det kom stille og roligt derefter, fortalte han.

Albert var mødt op for at støtte sin kæreste. Foto: Jonas Olufson

For Jenna har det været en lettelse at kunne fortælle åbent om forholdet.

- Det er dejligt at sige det, og vi har det rigtig godt. Så det er dejligt, sagde hun, men tilføjede dog:

- Han må vente med kærestetid, til efter ’Vild med dans’ er slut.

Hvordan det går Micki og Jenna videre i 'Vild med dans', kan du følge fredag på TV 2. Ekstra Bladet er naturligvis på pletten og dækker slagets gang live.

Læs om 'Vild med dans'-stjernernes hemmeligt backstage-krav her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Jeg elsker Albert