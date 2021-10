Selvom 'Twilight'-stjernen Kristen Stewart allerede har forbløffet verden med sin slående lighed med prinsesse Diana i traileren for den kommende film 'Spencer', er hun nervøs for, hvordan filmen vil blive taget imod.

Ikke mindst hos prinsessens to sønner, prins Harry og prins William, fortæller hun i et interview med Sky News.

Hun håber, de kan se hendes kærlighed til deres mor i rollen.

- Jeg er besat af hende. Jeg elsker hende, siger hun og fortsætter:

- Vi gik ind i det her med stor nysgerrighed, og de (Harry og William, red.) har udholdt den nysgerrighed fra hele verden hele deres liv, og jeg er sikker på, de er vant til det, men det er nok ikke deres yndlingsting. Men når det er sagt, så er det deres job, og det kan jeg relatere til.

Kristen Stewart som prinsesse Diana i 'Spencer'. Foto: Ritzau Scanpix

Ligner hinanden

31-årige Kristen Stewart mener også, at der er visse ligheder mellem hende selv og prinsessen - ikke bare på deres udseende.

De har begge på hver sin måde måttet leve med alt, hvad det indebærer at være en offentlig person, selvom hun understreger, at det for prinsesse Diana må have været på et helt andet niveau.

- Det er svært at sammenligne, for hun var en frontfigur. Det var hendes job at være med til at opretholde et ideal. Jeg har lov til at lave fejl og træffe mine egne valg, og derfor føles billeder som en invasion, men ikke i lige så høj grad. Jeg føler mig heldig over, at jeg ikke har ansvaret for at skulle være på en bestemt måde, siger hun.

'Spencer', der er instrueret af Pablo Larraín, får efter planen dansk biografpremiere i december.

Handlingen udspiller sig over tre dage, hvor prinsesse Diana beslutter sig for at forlade prins Charles.

