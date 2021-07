Efter flere intense uger i 'Bachelor' på TV 2 Play har bejleren Jaffer endelig fundet sin eneste ene. Undervejs i programmet har han måttet slukke håbet og kærligheden til flere kvinder, og i torsdagens afsnit står han tilbage med en kvinde, der har tyvstjålet hans hjerte.

- Jeg tror, jeg er blevet en smule forelsket. Det er dejligt. Den havde jeg ikke set komme, siger Jaffer kort forinden, han skal uddele sin sidste rose til en nervøs Bolette.

Allerede tidligt i programmet lagde Jaffer ikke skjul på, at Bolettes øjne fangede ham, og over for Ekstra Bladet fortæller han også, at hendes øjne var det første, der tiltalte ham.

- Jeg faldt først for hendes øjne og så hendes skæve personlighed. Hun fik mig til at grine og gjorde mig glad. Hvis det ikke vækker noget i din krop, er det lige meget. Hun vækkede noget i min krop, jeg havde brug for, og som jeg ikke vidste, jeg havde brug for, siger Jaffer til Ekstra Bladet.

Privatfoto

Vidste det i lang tid

Allerede efter deres date, hvor de i baghaven lå på madrasser og så 'Friends', var han sikker på, at det var Bolette, der skulle have hans sidste rose.

- Efter vores 'Friends'-date blev jeg klar over, at det var hende. Der var noget i min mave, hvor jeg kunne mærke, at der var en fremtid. Bare de små snakke og den måde, vi kiggede på hinanden på. Vi havde en gruppedate, der havde jeg allerede lyst til at kysse hende. Der kunne jeg mærke sommerfugle i min mave.

- Da hun bekræfter over for mig, at det er mig, hun gerne vil, da hun giver mig sin rose. Der ved jeg med sikkerhed, at det skal være hende, der får den sidste rose. Så på de to sidste dates, jeg var på, havde jeg allerede besluttet mig.

Det blev klart for mig

Allerede hjemmefra havde Bolette forberedt sig på, at hun ikke ville være den eneste kvinde. Derfor sørgede hun også for ikke at lægge for mange følelser i selve datingprocessen.

Men da hun så mødte Jaffer, blev det alligevel lidt sværere end forventet. Bolette fortæller også til Ekstra Bladet, at det var efter deres 'Friends'-date, at hun begyndte at føle noget særligt for Jaffer.

- Efter vores 'Friends'-date blev det spejlklart for mig. Jeg kunne godt mærke, at der var noget, der føltes rigtig godt.

- Kunne du mærke, at Jaffer var mere interesseret i dig end de andre piger?

- Ja og nej. Jeg vidste godt, hvad min egen mavefornemmelse var, og jeg følte, at den var gengældt. Men jeg kunne aldrig være helt sikker. Jeg vidste, at han også havde det rigtig godt med mange af de andre.