- Jeg er hård mod mig selv

Musikeren Drake har domineret hitlisterne op i gennem 10'erne. Derfor blev den 34-årige rapper i går kåret til 'Årtiets Kunstner' til Billboard Music Awards.

Men på trods af sin store succes, var det en ydmyg Drake, der tog i mod prisen.

- Jeg er rigtig dårlig til at tage i mod komplimenter. Egentlig er jeg meget selvbevidst om min musik, selv når jeg gør det godt, kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvordan jeg kunne gøre det bedre, siger rapperen i sin takketale.

Forstår det ikke

Rapperen, som står bag hits som 'God's Plan' og 'Hotline Bling', takkede for den overvældende ros i sin tale, hvor han også snakkede om sin manglende selvtillid i sit arbejde.

- Hvis jeg må være ærlig, så forstår jeg det ikke helt selv. Jeg ved bare, at jeg har brugt utallige timer på at analysere de ting, jeg har gjort forkert. Men i aften, for engangs skyld, er jeg sikker på, at vi har gjort noget rigtigt.

Den er til dig

Han dedikerede prisen til sin 3-årige søn, Adonis, som han havde taget med op på scenen. Sønnen har han med tidligere porno-stjerne Sophie Brussaux.

Rapperen var nomineret i syv forskellige kategorier, og kunne gå hjem med prisen for 'Årtiets Kunstner' og prisen for 'Mest Streamede Kunstner'.

Se talen her