- Jeg er meget rørt

Den nordjyske 16-årige Mads Moldt var den første solist, der tilbage i januar fik et ja fra dommerne, da årets 'X Factor' auditions rullede over skærmen.

Nu er han klar til 'X Factor'-finalen.

Det har indtil videre været en uforudsigelig sæson. Bookmakerne har flere gange spået forkert, og otte ud af ni deltagere har været i farezonen.

Usikkerheden var også tydelig at mærke på den ellers altid meget selvsikre dommer, Thomas Blachman.

- Mads, du er fuldstændig enestående. Du ejer den scene, når du kommer ind. Du er en figur, vi kommer til at høre rigtig meget til. Det er en nervøs aften for mig. Det er musikken, der skal vinde nu. Vi skal få trykket på de knapper. Det handler om retfærdighed og god musik, sagde Thomas Blachman, da Mads havde været på scenen første gang.

Foto: Anthon Unger

Han er noget særligt

Det var derfor en lettet og rørt Blachman, Ekstra Bladet mødte kort tid efter afgørelsen i 'X Factor' fredag aften.

- Det har været et fuldstændigt uforudsigeligt forløb. Det var også derfor, jeg var så nervøs i aften, fordi man ved sgu aldrig. Det kunne bare have været så ærgerligt, hvis han ikke nåede finalen. Der er et eller andet ved Mads, der gør, at han ejer den scene, han går ind på. Det er virkelig seværdigt og hans udefinerbare X. Han er noget særligt, siger Thomas Blachman.

Han mener også, at det ikke havde været godt for programmet, hvis Mads og Tina ikke var med i finalen.

- Det havde jeg set fra starten. Det er to virkeligt store sangtalenter.

Mads Moldt er videre til den store 'X Factor'-finale. Foto: Anthon Unger

Kan ikke bede om mere

Næste fredag er der finale i 'X Factor', og Thomas Blachman lægger ikke skjul på, at 'Team Blachman' har noget godt i ærmet.

- Hans (Mads, red.) vindersang har han selv skrevet og stort set selv produceret og komponeret. Som er på et niveau, hvor man tænker: 'Okay, det var lige godt satans', man tænker virkelig wow. Jeg glæder mig.

- Mads har vundet sindssygt meget allerede og har allerede en pladekontrakt. Jeg er meget rørt. Det er ligesom essensen af programmet. Jeg kan ikke bede om mere, siger Thomas Blachman.

Foto: Anthon Unger

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Bliv meget klogere på deres store lønninger her.