Karen-Helene Hjort er en af de 11 kvinder, der deltager i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' på discovery+, der havde premiere mandag, hvor TV 2-news værten fortæller om en seksualiseret kultur.

Dokumentaren er blevet til i et samarbejde mellem dagbladet Information og produktionselskabet Impact. Her uddyber hun især en episode, hvor hun fik tilbud fra en chef om at gå op på et hotelværelse og have en trekant.

I et opslag på Instagram deler 44-årige Karen-Helene Hjort nu et billede af hende og TV2-kollegaen Jannie Pedersen, der også har medvirket i de tre afsnit om forholdene på TV 2. De to kvinder står i et tæt kram og virker både glade og lettede.

'Jeg er overvældet! Af taknemmelighed. Af jeres opbakning. Af mine kollegaers skulderklap og ros. Min ledelses opbakning og den seriøsitet de behandler emnet med her på TV2,' skriver tv-værten i opslaget og tilføjer:

'Og måske mest af alt, alle jer der har skrevet til mig og os, at det er nu, hvor I har set dokumentaren #sexismebagskærmen - at I har forstået hvad #metoo handler om!'

Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen'

Tårnhøjt mål indfriet

Karen-Helene Hjort er ét stort smil på det førnævnte billede, som hun har delt med sine 8.124 tusind følgere, i det hun føler, at de (kvinderne) har nået det tårnhøje mål, de (kvinderne) havde sat sig i forbindelse med dokumentaren.

'Har følt de tektoniske plader flytte sig, tør ikke tro, men håber,' lyder det blandt andet fra hende.

'Og nu sætter jeg mig i stolen igen, godt hjulpet vej af et kæmpe kram, fra et af de mennesker der har haft min ryg, gennem denne vildeste uge i mit liv,' slutter Karen-Helene Hjort sit opslag.

Karen-Helene Hjorth har været hos TV 2 i mange år og arbejder i dag på TV 2 News. Foto: Mogens Flindt

Stor støtte

I kommentarsporet er der også stor opbakning at spore til de to kollegaer, der kærligt omfavner hinanden.

Her er der blandt andre en, der skriver:

'Hold op hvor I seje. Sejt I står frem, kæmpe respekt herfra. Har set alle 3 afsnit. Jeg fik både ondt i maven, og jeg fældede også en tåre eller rettere mange. Igen kæmpe respekt.'

'I har 100% min support allesammen - lidt flov på mit køn, men vi må alle se fremad. For den kan vi ændre,' lyder det fra en anden.