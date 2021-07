Der var for alvor skruet op for dramaet i torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel'.

Mens alle troede, at Patrick skulle vælge mellem Léa og Anne K., viste det sig, at Nikolaj og Anne K. i al hemmelighed havde aftalt, at Nikolaj skulle sende Jasmin hjem.

Nu fortæller Nikolaj om baggrunden for sit valg:

- Jeg kunne se potentiale i begge piger, da de begge var værdige og gode finalepartnere. Anne K havde stået sammen med mig hele vejen igennem, mens Jasmin kunne trække mange stemmer fra den anden gruppe. Desuden havde vi aftalt, at vi kunne bruge hinanden som backups. Så jeg var super forvirret over, hvad jeg skulle gøre, forklarer Nikolaj sig og fortsætter så:

- Jeg gik i lang tid og overvejede, hvem jeg skulle tage. Jeg følte, Jasmin var en stensikker finalesejr, men jeg var også usikker på, om hun kunne finde på at vælge Patrick fremfor mig. Jeg ville heller aldrig stole på, at hun ikke ville smide kuglen i en finale. Og så gik det bare op for mig, at selvfølgelig skulle jeg stå sammen med Anne K.

- Det var mest fair at vælge Anne K. Det ville være så synd for hende, hvis hun skulle ryge ud på grund af mig. Det kan godt være, jeg er kold og kynisk, men jeg fik dårlig smag i munden over at tænke på at smide Anne K. ud - eller i hvert fald være medvirkende til det. Det havde hun ikke fortjent, uddyber han.

Især Patrick og Léa var meget kede af, at Jasmin skulle forlade hotellet. Foto: Janus Nielsen/TV3

God følelse at smide Jasmin ud

Hvis det havde stået til Nikolaj, var både Anne K. og Jasmin blevet på hotellet, men han var for usikker på, om Patrick ville vælge Léa fremfor Anne K. Derfor tog han sagen i egen hånd - også selvom det kostede Jasmin.

- Det havde da været en fordel for mig at have begge piger som mulige partnere, men på den anden side var det også fedt at smide Jasmin ud. Hun var en stærk spiller, som mange havde forsøgt at få ud længe. Hun smed sin partner ud for mig, hvorefter jeg så smed hende ud. Det er da lidt komisk, griner han.

- Jeg havde det så fint med at gøre det, selvom hun blev ked af det. Det er nu engang et spil. Og det var også dumt af Jasmin at stole på mig, når vi havde spillet mod hinanden så længe. Så det var en god følelse, at hun blev udspillet, uddyber han.

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.

