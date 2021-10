Det gik rigtig godt for svømmeren Pernille Blume og partner Morten Kjeldgaard, da de fredag indtog 'Vild med dans'.

Parret kunne stikke af med andenpladsen med kun et enkelt point til forskel mellem dem og Silas Holst og Lise Rønne, der tog førstepladsen.

Der var da heller ikke andet end roser til Pernille Blume, da hun indtog gulvet i bedste Bond-babe stil.

I hvert fald ikke, hvis man skulle tro dommeren Nikolaj Hübbe.

- Dansefingre, danseben og dansefødder. Der var ingen tvivl. Du tvivlede på, om din kæreste synes, du var sexet. Der er ingen tvivl om, at det her var en rigtig god audtion til den næste Bond-babe. Du var en babe, lød det fra dommeren efter dansen.

Og selvom Pernille Blume fortalte, at det havde været grænseoverskridende at skulle være sensuel, var det heldigvis noget andet, da hun først stod på gulvet.

- For at være ærlig var det som om, da jeg kom ind på gulvet, og jeg levede mig ind i det, så var det som om, at det forsvandt (det grænseoverskridende red.), fortæller hun til Ekstra Bladet efter fredagens afgørelse og fortsætter:

- Inden vi gik ind, skulle jeg lige over den grænse, men da jeg kom ind, der gik det bare godt.

Pernille Blume havde lige skullet vænne sig til at være sensuel - men det gik over al forventning. Foto: Jonathan Damslund

Meget glad og tilfreds

Hun var da også tilfreds med Nikolaj Hübbes kommentarer og tager dem som et stort kompliment.

- Jeg tager gerne en Bond-babe. De er altid ret lækre, så hvis han synes, jeg er en Bond-babe, så tager jeg den gerne. Ingen klager herfra.

Der var ingen tvivl om, at dansen gjorde noget rigtig godt for svømmeren.

- Jeg følte mig lækker. Jeg tænkte ikke så meget over det, jeg tænkte mere over, at jeg skulle huske mine trin, siger hun med et smil.

Ved aftenens show var Pernille Blumes forlovede Florent Manaudou også til stede for at se hende danse, og det var noget, hun satte stor pris på.

- Det var så dejligt, at han var her.

Pernille Blume gik videre fra fredagens show sammen med partneren Morten Kjeldgaard. Løberen Abdi Ulad var ikke ligeså heldig og måtte forlade konkurrencen. Abdi havde en svær start, da han flyttede til Danmark. Det kan du læse meget mere om her (+).