- Jeg fortryder mit valg

Beslutningen om at stole på Jasmin kom til at koste Nicklas pladsen på 'Paradise Hotel'

Tårerne flød i stride strømme under aftenens afsnit af 'Paradise Hotel', da det blev klart, at Nicklas skulle forlade hotellet.

I stedet for at stille sig bag partneren Anne P., tog han chancen bag Jasmin. En beslutning, som han ærgrer sig over.

- Jeg var meget splittet, fordi jeg ikke var hundrede procent sikker på Anne P., da jeg var i tvivl, om Nikolaj og hun havde en backup i hinanden. I situationen tænkte jeg også meget på de andre, og mit mål var at redde både Nikolaj og mig selv. Jeg tænkte bare mere med hjertet end med hjernen, fortæller Nicklas.

- Set i bakspejlet fortryder jeg rigtig meget mit valg. Når det er sagt, finder jeg dog aldrig ud af, om Anne P. ville have valgt Nikolaj frem for mig. Chancen for ikke at ryge ud havde dog nok været større, fortsætter han.

Stemningen var trykket, da Nicklas' skæbne blev afgjort. Foto: TV3/Janus Nielsen

Forstår Jasmins valg

Helt frem til parceremonien havde Nicklas ikke besluttet sig for, hvor han ville stille sig. En kommentar fra Jasmin gjorde dog udfaldet.

-Det var rigtig svært at vide, hvor Jasmin stod. Man ser det ikke på tv, men kort inden parceremonien sagde Jasmin til mig, at hun ikke kunne stå med Patrick, fordi han lavede aftaler med andre. Derfor var jeg helt sikker på, jeg ville stå bag hende og blev overrasket over, at hun valgte Patrick. Det tog hårdt på mig, forklarer paradisoen, men tilføjer så:

- Jeg kan godt forstå, at hun alligevel beholdte Patrick, for hun havde jo ikke haft en partner, hvis hun havde valgt mig.

Nicklas fik takket være Léa lov at blive en ekstra nat på hotellet. Det er dog ikke noget, han jubler over:

- Det var egentlig ikke så fedt igen. Det var rart at få snakket ud med de andre, men da jeg lå alene på solo, ville jeg faktisk hellere bare hjem, lyder det fra Nicklas.

