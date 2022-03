Rasmus fortryder, at han trak sig fra 'Luksusfælden'. Han fortæller dog, at han efterfølgende har fået rettet op på økonomien på egen hånd

I tirsdagens udgave af 'Luksusfælden' nåede Rasmus fra Korsør aldrig at få hjælp fra de to eksperter til sin voksende gæld og sit ustyrlige forbrug.

Han valgte nemlig pludselig at trække sig fra programmet - ifølge hovedpersonen selv fordi han blev gjort til grin i Korsør, hvor han kommer fra, efter rygtet om, at han var med i 'Luksusfælden', spredte sig.

At han trak sig, fortryder han dog den dag i dag.

- Jeg fortryder virkelig. For nu har jeg hørt fra mange af de mennesker, der normalt ville pege fingre ad mig, som synes, det var sejt, at jeg stillede op, og de skriver, at de tager hatten af for mig. Så jeg er ærgerlig over, at jeg ikke bare ignorerede de dummer reaktioner, for det havde været en personlig sejr for mig at komme igennem programmet, siger Rasmus til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men på det tidspunkt var der mange, der begyndte at gøre grin med mig, og med den kriminelle fortid jeg har, var der mange, der dømte mig. Men jeg er ikke den samme person, som jeg var dengang, og det ville jeg godt have haft mulighed for at vise i programmet. Jeg har ændret mig meget.

Ifølge Rasmus var han også nervøs for, at han ikke havde levet op til eksperternes budget, men den frygt blev hurtigt gjort til skamme, da det modsatte viste sig at være tilfældet.

- Det var jeg meget stolt af. Men det gjorde det også endnu mere ærgerligt, at jeg havde trukket mig, lyder det fra Rasmus.

Rasmus vælger pludselig at trække sig fra programmet. Foto: Nent Group Entertainment

Har lagt livet om

Siden optagelserne til 'Luksusfælden' har Rasmus derfor også forsøgt at rette op på sin økonomi på egen hånd - med hjælp fra de råd, som 'Luksusfældens' eksperter gav under optagelserne til programmet.

- Jeg har virkelig prøvet at rette op på det siden da. Da optagelserne var i gang, skyldte jeg 237.000 kroner, og nu har jeg fået banket 70.000 kroner af. Jeg har fået nyt arbejde, hvor jeg får det dobbelte udbetalt, og det har virkelig gjort en forskel, siger han og fortsætter:

- Jeg er også stoppet med at ryge cigaretter. Jeg damper i stedet for. Jeg ved godt, det stadig er at ryge, men det er billigere. Derudover er jeg stoppet med at købe energidrik på tanken. Det gjorde jeg før, og det blev meget dyrt i længden. Hvis jeg køber dem nu, køber jeg dem i Netto eller Rema på tilbud, og så køber jeg discountmærkerne, og det gør en stor forskel.

Rasmus er derfor også glad for, at han var med i 'Luksusfælden', selvom han ikke nåede at være med hele vejen.

- Jeg har virkelig kunnet bruge de råd, de kom med. Jeg har fået meget mere styr på min økonomi, og mine impulskøb har jeg lagt mere bag mig.

- Og så har jeg fået en kæreste siden programmet, og det har også hjulpet mig, at hun har kunnet holde mig lidt i ørerne. Det har jeg haft brug for, siger han med et grin.

'Luksusfælden' sendes tirsdag på TV3 og kan allerede nu ses på Viaplay.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du få et indblik i, hvordan det i virkeligheden går for sig bag kameraet, når der optages 'Luksusfælden'.