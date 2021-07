23-årige sygeplejestuderende Mina er medvirkende i DR-programmet 'De dyre piger', hvor vi møder fem unge kvinder, der lever livet i sus og dus, hvor penge er deres mindste bekymring.

Men bag den polerede facade på Instagram, er der flere ridser i lakken.

Mina gik kun i niende klasse og var 15 år, da hun blev islamisk gift med sin mand, der var ni år ældre end hende. Og to år senere fødte hun parrets første barn.

- Det helte føltes lidt som en drøm, mentalt var jeg der slet ikke, men jeg gjorde det, jeg skulle gøre som mor.

- Folk synes, det var mærkeligt, og det var jo også ude for normerne. Der var mange, der troede, at det var et tvangsægteskab, men det var det ikke. Jeg var opvokset med den mentalitet, at der ikke var noget, der hed kærester, og at man ikke havde sex før ægteskab. Jeg var dybt forelsket, jeg blev nødt til at tage hensyn til vores kultur, følte jeg, siger Mina.

Tog på krisecenter

Graviditeten var ikke planlagt, men alligevel følte Mina sig forpligtet til at beholde barnet, trods familien og andres råd om at få en abort.

Kun halvandet år efter måtte hun sande, at kærligheden brast, og hun måtte flygte med sin datter og tage på krisecenter for at komme ud af et stærkt kontrollerende ægteskab.

- En dag brød jeg fuldstændig sammen, og så tog jeg på krisecenter. Jeg var bange for ham. Han begyndte at blive meget kontrollerende i forhold til, hvordan jeg skulle opføre mig.

- Det var både psykisk og fysisk vold. Jeg kunne mærke på egen krop, at jeg havde det dårligt, siger Mina.

Brugte religion som undskyldning

Inden hun tog på krisecenter, havde hun fortalt manden om de problemer, der gik hende på, men ifølge Mina brugte han altid kultur og religion som undskyldning for sine handlinger.

- Jeg var så bange for, at han ville gøre mig så fortræd, at jeg ville dø. Jeg var bange for, at hans temperament ville løbe af ham. Jeg frygtede for mit liv. Derfor tog jeg på krisecenter, siger Mina.

Hendes eksmand opsøgte hende på krisecenteret, hvor hun tog med ham hjem for at kæmpe for forholdet. Kort tid efter var hun gravid med deres andet barn og måtte igen tage på krisecenter, da forholdet endnu engang gik i stykker.

- Efter jeg var på krisecenter anden gang, gik det op for ham, at han blev nødt til at få hjælp. Vi fik begge professionel hjælp til at få det til at fungere. I næsten to år havde vi ugentlige samtaler med rådgivere, der hjalp os på rette vej.

Snakker sammen i dag

Den dag i dag har Mina og hendes børns far et godt forhold. I forbindelse med Minas udtalelser i programmet har hendes eksmand bekræftet Minas kritik af ham og de positive oplysninger om deres nuværende forhold.

Han oplyser også, at han er stolt af Minas mod og glad for, at hun fandt løsninger på deres fælles udfordringer.