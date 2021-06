Torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' blev sidste stop for deltagerne Trine og Nikolaj, der måtte se sig slået af Lea og Jonas i knuste hjerter-ceremoni.

Og et blev et kort ophold for Trine, der dårligt nok nåede at tjekke ind på hotellet, før hun igen måtte tjekke ud.

- Fuck en kæmpe nar. Jeg hader ham helt vildt, bryder Trine ud i aftenens afsnit, da hun finder ud af, at hendes ekskæreste Mathias har valgt at sætte hende i fare til fordel for Jasmin.

Kort tid efter, Mathias har valgt at sætte hende i fare, må hun vælge en at hive med i faldet fra det modsatte køn.

Til Trines store ærgrelse er Mathias uden for kategori.

- Hun er jo snotdum, siger Nikolaj, da valget falder på ham.

Nikolaj og Trine fik smadret seks ud af otte balloner. Foto: Nent Group

Dummeste valg

Over for Ekstra Bladet fortæller Nikolaj, at det var det dummeste valg, Trine kunne tage.

- Jeg var uden tvivl den mest udsatte dreng på hotellet. Den anden gruppe havde forsøgt at få mig ud i flere uger, så dummere kunne det ikke være, siger Nikolaj til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg vidste godt, at chancen for at overleve var minimal, men jeg var nødt til at gøre, hvad jeg kunne. Jeg ville ikke gå uden kamp. Desværre gik det jo ikke.