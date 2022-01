16-årige Amalie slog benene væk under dommerne i fredagens andet afsnit af 'X Factor', da hun sang sin egen sang 'Ensom', som handler om at være i et sort hul - en følelse, hun i høj grad kan relatere til.

- Jeg har hele mit liv brugt musik som en form for terapi, fordi mennesker er ikke altid til at snakke med, men en guitar er der altid for en. For mig handler det om at få mine følelser og tanker ud, så de ikke gnaver inden i mig, siger Amalie til Ekstra Bladet.

Selvom dommerne var vilde med Amalies audition, er hun alligevel nervøs for, hvordan folk hjemme i stuerne vil tage imod hende.

- Jeg ved, at der er mange personer, der har en holdning angående det at være transkønnet, men hvis jeg får had, eller nogen vil gøre mig fortræd i byen, så ved jeg godt, at det ikke har noget med mig at gøre. Had bliver skabt af uvidenhed, og hvis man ikke ved bedre, bliver det svært at sætte sig ind i min situation, tilføjer hun.

Amalie fik stor ros for sangen 'Ensom', som hun selv har skrevet. Foto: TV 2

Det vil heller ikke være første gang, hvis nogen så sig sure på Amalie, siden hun sprang ud som 14-årig.

- Jeg har mødt meget had. Der har helt klart været nogle mennesker, som ikke har forstået det med, at det ydre og det indre ikke altid spiller sammen, men det er noget, jeg sagtens har kunnet overkomme, fortæller Amalie og tilføjer:

- Engang blev jeg slået ud af den mindste kommentar om, hvor unaturligt det er, at jeg går i kvindetøj, men nu er min selvtillid lidt bedre, og jeg har det nemmere ved at være i verden og være kvinde nu, end dengang jeg sprang ud. Men det var helt klart en kamp at skulle overbevise mennesker om, at jeg er en kvinde.

Og selvom musikken betyder meget for tv-deltageren, drømmer Amalie om at uddanne sig til socialrådgiver for at hjælpe andre unge, der - ligesom hende - har det svært i livet.

Se hvordan det går Amalie i ‘X Factor', som sendes fredag aften klokken 20.00 på TV 2 og allerede fra klokken 06.00 på Play.