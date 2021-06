- Jeg har været dødnervøs

Skuespiller Josephine Park spiller hovedrollen i Rasmus Heides nye film 'Centervagt'.

Filmen handler om et skrantende shoppingchenter, der vil skære ned på personalet. De to sikkershedsvagter Glen, Rune Klan, og MC, Josephine Park, må derfor ty til utraditonelle metoder for at beholde deres jobs.

Filmen bliver skuespillerens første hovedrolle på film. Men udover at det både har været sjovt og lærerigt, har det også været en kæmpe udfordring, fortæller Josephine Park til Ekstra Bladet.

- Jeg har været ekstremt nervøs for at starte på filmen, fordi jeg har følt mig totalt på udebane, siger hun.

Ny genre

Den 34-årige skuespiller har nemlig ikke bevæget sig særlig meget inden for komedie-genren.

Men heldigvis har det været en fed oplevelse for Josephine Park, der i filmen spiller overfor komiker Rune Klan.

- Det har været så dejligt at arbejde sammen med Rune. Jeg føler, at vi har været totalt i sync. Det han kan, og det jeg kan, har slet ikke været så fjernt fra hinanden, uddyber hun.

Flere ting på vej

Josephine Park, som ikke har set filmen forud for premieren, håber at den kan løfte på smilebåndene.

- Jeg håber både, at den får folk til at grine, men jeg håber også, at det bliver en sød og rørende film at se.

Josephine Park er noget af en travl kvinde for tiden. For udover premieren på 'Centervagt', så har hun netop afsluttet optagelser på en spillefilm fra instruktøren bag DR3-serien 'Doggystyle'. En serie som sikrede Josephine Park en Robertspris for Bedste Kvindelige Birolle.

Skuespilleren fortæller også, at vi kan se frem til en sæson tre af ungdomserien.

'Centervagt' er ikke blevet modtaget super godt af anmelderne. Mildest talt. Hør, hvad instruktør Rasmus Heide havde at sige til det her: