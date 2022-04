- Jeg havde ikke troet det

Han var ellers spået til at være den, der ville ryge ud af bookmakerne.

Men den 25-årige færing er kommet stærkt igen.

Kári har været i farezonen to gange og taget det med oprejst pande. De fleste seere havde også regnet med, at det i aften ville blive et farvel til den glade færing, men i semifinalen måtte han i stedet sige farvel til sin fellow Martin-deltager, Mille, da hun blev stemt direkte hjem af seerne.

- At opnå finalen, det havde jeg ikke troet, at jeg skulle, lyder det ydmygt fra Kári.

- Så jeg er bare mega mega glad.

'Under ham det'

Både Kári selv og Martin Jensen gav også udtryk for, at de nok ikke havde regnet med, at Kári ville nå så langt i introen til Káris første optræden i fredagens liveshow.

Mille Bergholtz og Kári Fossdalsá. Vi måtte sige farvel til Mille i dette liveshow. Foto: Anthon Unger

Selvom bookmakerne havde spået, at Mille ville ende i finalen, så har hun udelukkende gode ting til at sige om sin 'hold-makker'.

- Kári har jo kæmpet sin vej hele vejen op. Han er jo mega sej, så jeg under ham den plads 100 procent, siger Mille.

'Grand Prix-agtigt'

'X Factor'-veteranen Thomas Blachman har flere gange i løbet af de seneste shows givet udtryk for, at det ville være 'uhyrligt', hvis ikke Mads og Tina endte i finalen.

Det er dog ikke mange positive ting 'X Factor'-dommeren har haft at sige om Kári. Han har blandt andet beskrevet Káris optræden som værende 'Grand Prix-agtig'. Men alligevel mener Thomas Blachman ikke, at han har været efter Káris person.

- Jeg har aldrig været efter ham. Han er en dejlig mand, han smiler, han er sød og skide hyggelig. Men jeg har kritiseret hans forløb, der har været op og ned. Det har ikke været så stilrent. Men han er brudt igennem som sin person. Han er stukket af fra sin mentor. Jeg har ikke været personligt efter ham, siger Thomas Blachman til Ekstra Bladet efter semifinalen.

Det går dog overhovedet ikke Kári på, har finalisten tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, at Blachman er Blachman, og at han skal blive ved med at være Blachman. De kommentarer, han kommer med, rammer mig ikke hårdt, selv hvis han siger noget forkert eller noget dårligt. Men hvis han siger noget godt, så bliver jeg jo glad, lyder det diplomatisk fra Kári.

Blachman er ikke ligefrem vild med Kári. Han er dog vild med færingens smil. Foto: Anthon Unger

