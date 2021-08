- Jeg havde 'liket' Morten inden bryllup

Da Mette kom op ad kirkegulvet for at sige ja til sit match i 'Gift ved første blik', var det teknisk set ikke første gang, hun så Morten.

- Jeg havde set ham i attraktionstesten, så jeg kunne godt genkende ham, og det kunne jeg, fordi ud af de mange mænd, jeg har set og skulle rate, var der ikke mange, som stak mig i øjnene på den positive måde.

42-årige Mette forklarer, at hun fik tilsendt en masse billeder og en kort videopræsentation af de mandlige deltagere under matchingprocessen.

Morten fik en høj score

Mette skulle 'like' deltagerne fra et til syv ud fra DR's materiale. Et er lig med nul tiltrækning, mens syv betyder høj tiltrækningskræft.

- Jeg vidste derfor godt, at hvis jeg fik et match, ville det være en af dem, jeg havde 'liket', men jeg vidste ikke, hvem af dem. Der var ikke så mange, jeg havde syntes godt om, og derfor kunne jeg huske Morten.

- Morten fik point i toppen, lad mig bare sige det sådan, siger Mette over for Ekstra Bladet.

Mette er glad for sit match. Foto: DR

Siger tingene ligeud

Til spørgsmålet om, hvorfor Mette ikke har fundet en partner tidligere, forklarer hun:

- Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg opfattes som en stor mundfuld, men min opfattelse er, at mænd ikke altid er vant til kvinder, der siger deres mening. Der er nogen, der bliver lidt overrumplede over min ligefremhed.

Når det så er sagt, har Mette ikke lagt låg på sig selv i programmet.

- Det mest rigtige er at være åben og ærlig hele vejen igennem. Min intention har været, at jeg skulle være mig selv - det gælder også over for Morten.

'Gift ved første blik' kan ses torsdag på DR1 og på DRTV.