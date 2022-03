Jeg kan ikke forestille mig Mette F. med en Kalashnikov

Vi er blevet for høflige og går alt for langt for at opretholde den gode stemning. Det mener filminstruktør Christian Tafdrup, der i sin tredje spillefilm, 'Speak No Evil', undersøger, hvad der sker, når det moderne menneske møder ondskaben

Christian Tafdrup er nervøs. Instruktørens nye film, den satiriske gyser 'Speak No Evil', havde premiere i torsdags. Det er hans første spillefilm siden den meget debatterede 'En frygtelig kvinde' fra 2017.

- Jeg kan godt lide at bevæge mig på dybt vand og lave noget, der udfordrer mig, og det gør en gyser. Jeg kunne godt tænke mig at lave en farlig film, der går hele vejen, fortæller han.

I 'Speak No Evil' tager et dansk kærestepar og deres lille datter på ferie på et landsted i Toscana. Her møder de en hollandsk familie, som inviterer dem på besøg i Holland. De tager afsted, men ferievenskabet udvikler sig skæbnesvangert. Mildest talt.

Filmen modtog fem stjerner af Ekstra Bladets anmelder, der skrev, at det 'ligner årets bedste danske film'.

Mænd i identitetskrise

Selvom Tafdrup bevæger sig ud i en, for ham, ukendt genre, er der dog en tematik, der går igen fra 'En frygtelig kvinde': Den maskuline identitetskrise.

- Min bror (medforfatter Mads Tafdrup, red.) og jeg bruger os selv, vores egne liv og vores egne kærester meget, når vi skriver manuskripter. Vi lever ret middelklasseagtigt begge to: Går til parmiddage og ser Netflix-film. Denne hverdags-trummerum kan godt være klaustrofobisk, fortæller han.

Hovedpersonerne i 'Speak No Evil' lever de samme trygge middelklasseliv og føler skam over at spise kød og flyve for meget.

- Den mandlige hovedperson, Bjørn, vil mærke det mørke, der er i os alle sammen. Han misunder den hollandske mand, der lever alle sine instinkter ud, siger Tafdrup.

- Har du det selv på den måde?

- Jeg synes, at vi lever i en politisk korrekt tid. Vi skal alle sammen passe på, at vi ikke støder hinanden. Vi er krænkelsesparate. Det synes jeg er en farlig tendens. Med denne film kiggede vi indad og tænkte: Jamen, vi rummer jo alle sammen forbudte tanker. Vi har allesammen lyst til noget, vi ikke må. Vi har lyst til at råbe ad nogen og at hade nogen.

'Speak No Evil' er Christian Tafdrups første spillefilm siden 'En frygtelig kvinde' fra 2017. Foto: Linda Johansen.

Mødet med det onde

Den danske familie oplever, at deres grænser bliver overskredet af deres hollandske værter. De forsøger dog at acceptere det og slår det hen som kulturforskelle. I bestræbelserne på at være høflige gæster udsætter de sig selv og deres barn for livsfare.

- Filmen undersøger, hvad reaktionen er, når du møder ondskab, og du ikke kender den i din hverdag. I den vestlige verden er vi jo sindssygt humanistiske og tænker, at vi kan flage, demonstrere og synge fællessange - så skal det gode nok ske. Det tilslutter jeg mig. Men fordi vi er for høflige og ikke sætter grænser, tillader vi ondskaben selv, fastslår han.

Christian Tafdrup er også skuespiller. Han har blandt andet spillet med i 'Borgen', 'Lærkevej' og 'Herrens veje'. Foto: Linda Johansen.

- Filmen handler i høj grad om frygt. Hvad er din største frygt?

- Det skræmmer mig helt sindssygt, at jeg ikke er gearet til at slå igen, hvis jeg møder min urfrygt. Som hvis nogen vil tage mine børn. Og jeg tænker, at hvis det skete, ville jeg så ikke bare fryse af angst. Det provokerer mig, at vi er så berøringsangste og ikke har modstandskraften, hvis det uhyggelige skulle ske. Det har vi ikke. Men det har de i Ukraine lige nu, måske fordi det er et land med en mere betændt historie. Jeg har altså svært ved at forestille mig Mette Frederiksen med en Kalashnikov.