Kelly Reillys rolle som ranch-ejerens datter, Beth Dutton, i serien 'Yellowstone' byder på ondskab i sin reneste form. En af de scener, der stikker dybest, er, da hun opfordrer sin bror til at begå selvmord.

- Jeg kan ikke tænke på noget ondere at sige til nogen, siger 43-årige Kelly Reilly til Ekstra Bladet.

- Hendes smerte stikker så dybt. Beth tager familien meget alvorligt, og hun elskede ham, men føler sig fuldstændig forrådt. Og hun mener, han er den største trussel mod ranchen. Hun opfatter ham som svag, og hun kan ikke kapere det.

Beth Dutton (spillet af Kelly Reilly) i endnu en ophedet diskussion med sin bror, Jamie (spillet af Wes Bentley). Pr-foto

Tragisk hemmelighed

Det viser sig i løbet af sæson tre, at Beth Dutton bærer rundt på en tragisk hemmelighed, som broderen Jamie, spillet af Wes Bentley, har ansvaret for. Alligevel føler Kelly Reilly trang til at tage afstand fra opfordringen.

- Vi bliver ikke altid en del af karakterer, som vi er enig med, og det kan jeg godt lide. Jeg tror, der ville være mange film, der ikke blev lavet, hvis vi kun spillede karakterer, som vi mente var mere eller mindre på rette spor. Men jeg synes, at Beths dedikerede had til sin ene bror giver mening, så længe det bunder i en smerte. Det er ikke kun psykopatisk, siger hun.

Beth Dutton går sjældent ned på sprut og smøger. Her ses hun med sæbeøje og svigerinde. Pr-foto

Faderen, der spilles af Kevin Costner, har da også brug for den absolut ondeste udgave af sin datter for at redde sin ranch fra aggressive, multinationale konglomerater, der svæver som gribbe over hans jord.

- Hun er ond, og det er det, jeg har brug for lige nu, for hun er den eneste, der vil være i stand til at destruere fjenden, som han udtrykker det (i serien).

Men Beth Dutton-karakteren indeholder også sårbar kærlighed, nervøse sammenbrud og alt for meget alkohol.

- Beth giver mig så stor frihed til at udforske ting, som jeg aldrig har prøvet før med en karakter. Hun flytter mig som performer. Hun er både meget menneskelig, men virker samtidig også urørlig. Der er noget ved hende som karakter, en følelse, som egentlig er beregnet til mandlige roller. Jeg har aldrig før set en karakter som denne skrevet til en kvinde.

Kelly Reillys karakter i 'Yellowstone' er ikke kun ond. Pr-foto

Få selv syn for sagen i de tre første sæsoner af 'Yellowstone', der kan streames på Paramount+ fra 25. marts.

