Finaleugen nærmer sig og det kan mærkes blandt gæsterne på det luksuriøse hotel. Desværre måtte eventyret slutte for to af fyrene, der i aftenens afsnit blev smidt hjem af pigerne.

En af dem var Nicklas, der dårligt nok nåede at pakke sin kuffert ud, før han igen måtte forlade hotellet.

Da Ekstra Bladet fanger Nicklas over telefon, er han glad for, at han fik en til chance for at komme ind på hotellet, også selvom opholdet anden gang kun varede et par dage.

- Jeg var sindssyg glad for, at jeg fik muligheden for at komme ind igen. Men det føltes anderledes at ryge ud denne gang. Jeg kunne ikke gøre noget anderledes, Jeg havde en god fornemmelse, fordi Jasmin havde lovet nogle ting, men sådan blev det ikke, siger Nicklas til Ekstra Bladet.

Du tog Mathias med i faldet, set i bakspejlet skulle du så havde valgt en anden?

- Nej, jeg tror stadig, at det havde været det bedste valg. Selvfølgelig tænker jeg over, om udfaldet havde været anderledes, hvis jeg havde valgt Patrick, men det tror jeg ikke, at det havde været, siger Nicklas.