- Jeg kunne ikke se mig selv i øjnene

Der var en helt særlig grund til, at Mathias valgte at sætte sig selv i fare med Nicklas i 'Paradise Hotel'

I går måtte hele to gæster forlade 'Paradise Hotel', en af dem var Mathias Hjort, der blev sat i fare sammen med Nicklas.

Oprindeligt var det Nicklas og Nikolaj, der var i fare, men med sig i faldet måtte de hver især vælge en anden mandlige gæst.



Begge parter pegede på Mathias, og han valgte så at blive sat i fare med Nicklas.

- Da jeg tog valget, vidste jeg godt, at chancen for at overleve ikke var særlig høj. Nikolaj havde i forvejen rigtig gode chancer, siger Mathias til Ekstra Bladet.

Hvorfor valgte du så at sætte dig selv i fare med Nicklas?

- Kevin (Nicklas storebror,. red,) er min kammerat, så jeg ville aldrig kunne lyve over for Nicklas. Vi kender hinanden, selvom vi ikke havde et tæt bånd på det tidspunkt. Jeg kunne aldrig spille mod ham. Jeg kunne ikke så mig selv i øjnene, siger Mathias og fortsætter:

- Jeg bad faktisk dem begge om at vælge mig. Jeg var dog sikker på, at jeg ville støtte Nicklas, så ham var jeg ærlig over for, men jeg sagde også til Nikolaj, at han skulle vælge mig. Så håbede jeg, at jeg kunne slippe uden om faren, hvis begge valgte mig, eller at jeg måske selv kunne vælge.

I flere dage havde Mathias uden held forsøgt at få Jasmin ud af hotellet. Men til alles overraskelse blev det Mathias, der måtte forlade hotellet før hende.

- Det er helt fint. Jeg tager det roligt. Det var en nem måde at få mig ud på. Jeg blev spillet ud, jeg røg ikke ud til en, jeg stolede på.