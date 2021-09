Det første navn, hvis sange kommer under kærlig behandling i 'Toppen af poppen', er 58-årige Maria Bramsen.

Her får seerne ikke kun et indblik i sangenes tilblivelse, men i lige så høj grad også et kig bagom de fortællinger, der knytter sig til dem.

Den garvede sangstjerne fortæller i den forbindelse blandt andet mere om baggrunden for, hvordan hun endte med at synge børnesange:

- Jeg var nybagt mor og havde ikke rigtig noget at lave, da DR ringede og tilbød mig at opgradere den berømte bog 'De små synger' til noget nyt. Jeg gik så i studiet, og det sprang i luften, siger en glad Maria Bramsen og fortsætter:

- Det største stream i mit navn er 'Mariehønen evigglad'. Det er for sindssygt. Så kom vi ud og spille Grøn Tour for børn og holdt kæmpe koncerter. Det var virkelig sjovt.

Skiftede fuldstændig retning

Efter at have løftet stemningen ved det bord, alle deltagerne er samlet omkring, til det maksimale, afslører Maria Bramsen noget nyt:

- Jeg spillede en koncert i Ikast, hvor der kom et skybrud, så kun ti mennesker stod tilbage som publikum.

- Jeg tænkte bare; this is it, I am not doing this anymore. Jeg sagde stop. Nu kan jeg ikke mærke det mere, og jeg synes ikke længere, jeg passer godt ind på en scene.

Dengang popstjernen var med i bandet Ray Dee Ohh. Foto: Jesper Stormly Hansen

Efterfølgende startede popstjernen et helt andet liv som grafisk designer. Det har hun været i ti år nu.

Er vendt hjem igen

Men heldigvis er Maria Bramsen vendt tilbage til musikken.

- Det er en meget større glæde for mig at spille nu, end det var dengang. Jeg kan mærke det helt langt inde, at jeg nyder det, og der er ikke noget, jeg skal bevise. Jeg kan bare være i musikken og sangene. Det er så fantastisk!

Maria Bramsen er bedst kendt som vokal frontfigur i 80'er grupperne Tøsedrengene og Ray Dee Ohh.

'Toppen af poppen' kan ses på TV 2 og TV 2 Play fra 5. september, og foruden Maria Bramsen deltager Katinka Bjerregaard, Simon Kvamm, Malte Ebert, Mathilde Falch, Hjalmer og Alex Vargas.