Det kom som en stor overraskelse for Kia Bodeholt, der nu er ude af 'X Factor', at hun overhovedet skulle medvirke i tv-programmet

Lørdagens Six Chair Challenge blev endestationen i 'X Factor' for 25-årige Kia Bodeholt, der ærgrer sig over, at hun blev slået ud på målstregen.

- Jeg vil i det mindste gerne være gået videre til bootcamp, så jeg var lidt skuffet, men sådan er det bare, siger den 25-årige kvinde til Ekstra Bladet.

Til at starte med lå det slet ikke i kortene, at Kia skulle være med i musikprogrammet, da hun ikke havde den fjerneste idé om, at hun var blevet tilmeldt 'X Factor'.

I stedet var det den unge kvindes tre venner fra studiet, der mente, at Kia ville tage sig godt ud på en scene og fortjente at vise hele Danmark det musiktalent, hun var i besiddelse af.

Men det var ikke just begejstring, Kia havde tilovers, da hun opdagede, at vennerne havde været på spil.

- Jeg tænkte bare fuck. Helt fra start ville jeg egentlig slet ikke starte op i programmet. Jeg ville ikke, fordi jeg er under uddannelse og følte, at jeg ikke kunne klare begge dele på en gang, siger Kia og tilføjer, at hun er i gang med at færdiggøre uddannelsen som social- og sundhedsassistent.

- Men mine venner var gode til at bakke mig op og overtale mig til at give det en chance. I dag er jeg meget glad for at have været med, og jeg ville gøre det igen, hvis jeg fik muligheden, fortsætter hun.

Kia fyrede den maks af foran dommerne i fredagens six chair challenge, men det var ikke nok til at få hende videre i programmet. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Amatørsangeren forklarer, at hun var meget nervøs, inden det blev hendes tur til at kæmpe om en stol, men at nervøsiteten forsvandt som dug for solen, da hun først var trådt ind på scenen og fyrede den af.

Og det gjorde hun i den grad. Kia holdt sig ikke tilbage med at give den gas til sin optræden, som hendes mentor, Thomas Blachman, vurderede til at være for meget.

- Det har han ret i, og det er ikke første gang, jeg får vide, at jeg er for meget og fylder meget i rummet. Men det havde ikke været mig, hvis jeg havde lagt en dæmper på mig selv, siger Kia.

Kia er dog ikke færdig med at synge, selvom hun er røget ud af tv-programmet, understreger hun. Selvom hendes fokus ligger på skolebænken, finder hun stadig tid til at synge og lægge nogle covers op på internettet i ny og næ.

Du kan se 'X Factor' hver fredag på TV 2 og TV 2 Play klokken 20.

