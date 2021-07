- Jeg udnytter ham ikke

Amie Stefanie, der medvirker i DR-programmet 'De dyre piger', har mange dyre vaner, som hendes far betaler for

Det kan være dyrt at leve det perfekte liv og have det perfekte udseende. Amie Stefanie fra 'De dyre piger' shopper dyrt tøj og tager ofte på hotelophold med sine veninder.

Men det er dyrt at leve det gode liv. Det kan Amie Stefanie skrive under på.

- Lige nu lever jeg af mine fars penge, siger Amie Stefanie i programmet, hvor hun fortæller, at hun ikke har noget job.

Derfor finansierer hendes far de dyre vaner. Og det er ikke gået ubemærket hen. Flere på sociale medier har kommenteret på, at Amie Stefanie bruger sin fars penge, når hun er ude at shoppe.

- Der var en, der skrev, at jeg skulle skyde mig selv, fordi han mente, at jeg brugte min far. Men det synes jeg ikke selv, at jeg gør, siger Amie Stefanie til Ekstra Bladet.

Foto: Niels Borup

Over for Ekstra Bladet fortæller Amie, at hendes far er hendes største inspiration, og derfor kunne hun aldrig finde på at udnytte ham eller hans penge.

- Jeg synes, at det er åndssvagt, at folk overhovedet tænker, jeg bruger min egen far for penge.

- Jeg har fået mange ting af min far, men det er også vigtigt, at folk ved, jeg ikke er født med en guldske i røven. Jeg har haft en utroligt traumatiserende barndom, og der er sket en masse ting, så det er klart, når jeg kommer hjem og bor igen, at jeg får lidt ting af familien.

Amie Stefanie drømmer om at flytte hjemmefra. Derfor er hun også i gang med at søge arbejde, så hun kan forsørge sig selv. Lige så snart hun flytter ud, skal hun nemlig selv til at betale.