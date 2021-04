Mandag blev det sidste stop for den tidligere svømmer Sarah Bro i tv-programmet 'Korpset' på TV 2.

Hele seks dage havde hun holdt ud gennem diverse prøvelser, men til sidst måtte hun sige fra, smide sit nummer og dermed forlade programmet.

Det skete i forbindelse med en øvelse, hvor hun og de andre aspiranter skulle være i fangenskab, imens de hørte flere forskellige lyde - blandt andet fra krig og børn, der var ulykkelige.

I et langt opslag på Instagram fortæller Sarah Bro mere om, hvorfor hun valgte at kaste håndklædet i ringen, efter hun havde været med i øvelsen i fem timer.

'Det er meget svært for mig at beskrive, hvad det var, der gik 'galt' ved tilfangetagelsen. Efter seks dage med minimalt mad og søvn og en kæmpe portion hårdt fysisk arbejde, var jeg så ekstremt udmattet, at jeg simpelthen ikke kunne finde et mentalt sted, der gjorde øvelsen udholdelig,' skriver Sarah Bro i opslaget og fortsætter:

'Jeg ved godt, at vi ikke tilnærmelsesvist har været igennem den samme øvelse, som de er i Jærgerkorpset, men jeg troede, at jeg var ÆGTE taget til fange. Altså… for real. Jeg var dødsens bange, og stresspositionerne og lydene var så udmattende for mig, at jeg flere gange faldt i søvn og hallucinerede, hvor jeg fandt mig selv i de vildeste hjørner af min psyke,' lyder det videre fra den tidligere svømmer om øvelsen.

Sarah Bro stoppede for nylig sin svømmekarriere, og siden har hun lavet en masse tv. Foto: Per Arnesen

'Så overvældende'

Til sidst blev det for uudholdeligt for Sarah Bro, der derfor valgte at tage den beslutning, hun ellers havde svoret, at hun ikke ville tage: Nemlig at give op.

'Samtidig kunne jeg mærke, at jeg var på vej et sted hen, som jeg syntes, var dybt grænseoverskridende for mig. Jeg sagde til mig selv, at jeg ville tælle til 100 og så tage mit nummer af… det gjorde jeg 8 gange, inden jeg rakte hånden op og blev ført ud,' lyder det i opslaget.

I programmet, der løb over skærmen på TV 2 mandag aften, fortæller Sarah Bro, at hun havde meget dårlig samvittighed over for de andre aspiranter, da hun trak sig.

- Det var så overvældende. Jeg har det også bare dårligt med at gøre det mod de andre, men jeg kunne seriøst ikke være der et sekund mere, lyder det fra Sarah Bro i programmet.

I øjeblikket kan Sarah Bro også opleves i 'Over Atlanten' på Kanal 5.

