Léa havde ikke troet, at Anne K. ville vælge hende og slet ikke, at det ville ende med at gøre hende 300.000 kroner rigere

Det kom som lidt af en overraskelse for 'Paradise'-gæsterne, da der pludselig kom et nyt twist i finalen.

Nu var det muligt for et af jurymedlemmerne at løbe med en stor pengesum, hvis Anne K. eller Nikolaj smed kuglen før 250.000 kroner, da det udvalgte jurymedlem derved fik de resterende penge op til 500.000 kroner.

Mens Nikolaj valgte Jonas, faldt Anne K's valg på Léa. Noget hun langtfra havde forventet:

- Jeg tænkte, at det var fedt med twistet, men jeg forestillede mig slet ikke, at nogen af dem kunne finde på at vælge mig, da vi aldrig havde spillet sammen. Jeg blev derfor så overrasket, da Anne K. valgte mig, fortæller Léa og fortsætter:

- Det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg tænkte, hun måske gjorde det for at vise Nikolaj, at hun slet ikke kunne finde på at smide kuglen. Jeg havde på ingen måde troet, hun ville gøre det.

Foto: Nent Group

En vanvittig dag

At Anne K. smed kuglen på 200.000 kroner, gjorde hermed, at Léa blev 300.000 kroner rigere:

- Jeg var i chok, da hun smed kuglen. Så overrasket. Og det er super syret, at jeg endte med at være den, der fik flest penge med hjem. Nu havde jeg været så tæt på at vinde selve 'Paradise', og så vandt jeg alligevel 300.000 kroner. Det var virkelig en vanvittig dag, lyder det fra Léa.

- Kæmpe respekt for at Anne K. kunne se bort fra, hvem hun havde spillet sammen med og valgte mig. Det var virkelig sejt, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg synes dog bestemt, at jeg var værdig til at få dem, da jeg havde spillet godt og ikke havde været ude af hotellet. Så jeg var en værdig vinder.