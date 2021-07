- Jeg var ikke overrasket

I torsdagens afsnit af 'Bachelor' på TV 2 Play blev det afgjort, hvem der løb med Jaffers sidste rose.

Og selvom Louise fra begyndelsen havde givet Jaffer et godt indtryk, og de havde været på flere gode dates sammen, blev det ikke hende, han valgte.

Hans valg kom dog ikke bag på Louise, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg var egentlig meget afklaret. Jeg var selvfølgelig spændt på, hvad der skulle ske, men jeg kunne godt se, at Jaffer var virkelig glad for Bolette. Så jeg var ikke så overrasket, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde heller ikke åbnet mig så meget op over for Jaffer, så jeg forstår godt, at han ikke valgte mig. Vi havde ikke snakket om så mange dybe ting, og jeg kunne bare fornemme, at der var noget mellem ham og Bolette.

- Hvornår vidste du det?

- Jeg tror ikke, man ser det, men til den sidste roseceremoni lægger Jaffer sin jakke om Bolette, fordi hun står og fryser og er lidt ked af det, og det gør man jo kun, hvis man kan lide en person. Så allerede der, tror jeg, at jeg vidste, at han ville vælge Bolette.

Louise og Jaffer havde et godt øje til hinanden fra starten. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Følte sig ikke snydt

Louise ville dog trods sin fornemmelse ikke rejse hjem til Danmark og give helt op.

- Det kunne ligeså godt være, at jeg overdrev eller så nogle ting, der ikke var der. Jeg tænkte også bare, at nu ville jeg have det sidste med og få endnu en fed oplevelse med Jaffer.

- Følte du dig lidt snydt bagefter, eller at han havde sagt noget, han ikke mente?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg kunne også godt have set os som par, når vi kom hjem, men jeg følte mig ikke snydt. Jeg havde ingen følelser for ham på den måde, så det havde nok været noget andet, hvis jeg havde haft det anderledes der, siger hun.

Hun fortæller desuden, at der ikke på noget tidspunkt var kysseri mellem dem.

- Jeg synes, han har været ærlig og ordentlig i forhold til mig. Der har ikke været noget romantisk, siger Louise.