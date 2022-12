Sofie Linde bliver lidt sur, da Casper Christensen i 'All Exclusive' prikker til hendes valg om at vise sine børn på Instagram

De fleste kender nok til, hvor vanskeligt det kan være at tale med andre mennesker om deres tilgang til børneopdragelse.

I hvert fald må komiker og tv-vært Casper Christensen, der har inviteret Sofie Linde et døgn til Portugal i Viaplay-programmet 'All Exclusive', sande, at det er en øm tå for tv-værten.

Her pointerer han nemlig, at Sofie Linde har en ganske anden tilgang til at lægge billeder af sine børn på sociale medier, end han selv har.

- Et eller andet sted ... jeg var lige ved at kalde det børnearbejde, for de er jo med til at tjene penge ved deres blotte tilstedeværelse på din Instagram. Jeg er ikke moralens vogter her, jeg prøver bare at forstå det, siger Casper Christensen i programmet og fortsætter:

- Din Instagram er jo blevet så god, fordi der er 600.000 mennesker, der synes, at de får lov til at få et rigtigt indblik i Sofie Lindes liv. Det er derfor, den er interessant. Det er derfor, den er penge værd.

- Hele oplevelsen var syret, grænseoverskridende, sjov, alvorstung, hyggelig og akavet, men ikke ubehagelig, har Sofie Linde forklaret om oplevelserne med programmet. Foto: Martin Sindal la Cour/Viaplay Group

Bliver 'lidt sur'

Sofie Linde forklarer, at hun er af den opfattelse, at hvis andre mennesker må dele billeder af deres børn, så må hun også.

Hun kan dog ikke helt sige sig fri for, at Casper Christensens bemærkninger har gjort hende 'lidt sur', som hun formulerer det.

- Andre har enormt travlt med gerne at ville snakke med mig om det (børn, red.), og det irriterer mig lidt. Jeg har det sådan med moderskab, at man skal gøre sin ting, og så skal man tænke, at andre har de bedste intentioner, og de skal nok spørge om hjælp, hvis de har brug for det, forklarer Sofie Linde.

Det er ikke det eneste sammenstød mellem Casper Christensen og Sofie Linde i programmet, som kan ses på Viaplay onsdag. Se klippet nedenfor: