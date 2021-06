Stine blev bestemt overrasket over, at Casper ikke gav hende en rose

Der er ingen tvivl om, at det kom som lidt af et chok for mange af kvinderne i 'Bachelor', at Casper i torsdagens afsnit ikke valgte at give Stine en rose.

Under afsnittet virker Stine rimelig fattet, men det betyder dog ikke, at hun ikke selv var berørt at situationen.

- Jeg var megaoverrasket. Jeg forstod ikke rigtig hvorfor, og derfor blev jeg meget forundret, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg havde jo været på 24-timers date tre dage før, og det sidste, han sagde til mig, var, at vi havde meget til fælles og god kemi. Derfor blev jeg lige så overrasket som kvinderne - og tilsyneladende også seerne, da han så tre dage senere ikke gav mig en rose. For vi havde slet ikke talt sammen dagene i mellem. Man stod lidt tilbage med en manglende forklaring. Og det gør jeg egentlig stadigvæk i dag, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg forstår ikke, at man kan have kemi med en og frede en, og så forsvinder kemien igen på de få dage, man ikke snakker sammen. Og jeg ville da gerne have lært ham bedre at kende.

Casper synes bestemt, at det er hårdt at sende kvinder hjem fra Grækenland. Foto: Lotta Lemche

Casper: Ikke et match

Ifølge Casper havde han og Stine også en dejlig 24-timers date, men det blev under daten klart for ham, at han hellere ville gå videre med de andre kvinder.

- Vi havde en rigtig god date, og der var god kemi, latter og romantik i luften. Men når man så står til roseceremoni og skal træffe en beslutning, så er det ofte på et meget lille grundlag, hvilke var det samme her, starter han og uddyber:

- Jeg lavede den vurdering, at Stine og jeg nok ikke har to personligheder, som vil passe særlig godt sammen. Det er forklaringen.

Stine har siden hjemkomsten til Danmark været i kontakt med Casper for at få en yderligere forklaring. Hun er dog ikke blevet klogere på hans valg og kunne derfor godt tænke sig at mødes med ham for at snakke oplevelsen igennem.