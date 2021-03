Det så mildest talt sort ud for den 26-årige tidligere kokainmisbruger Markus, da han i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' stod over for at få endevendt sin økonomi af de to eksperter.

Ved programmets start lød dommen fra Kenneth Hansen og Jan Swyrtz, at han ville få problemer med nogensinde at blive gældfri.

Alligevel ender det med, at Markus' gæld kan nedbringes med hele 465.000 kroner.

Det betyder, at hvis han overholder sine aftaler, kan han blive gældfri efter 7,5 år - og vigtigst af alt kan han til den tid begynde at betale af på den store gæld, han har til sin familie.

I tårer for åben skærm: - Det kan ikke tilgives

Det fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det har tynget mig lige siden, jeg blev clean, at jeg ikke har kunnet betale min familie tilbage. Jeg kunne ikke overskue noget af det, der skulle betales. Jeg var røget ned i et sort hul, siger han og fortsætter:

- Nu kan jeg se en fremtid med Donna (kæresten, red.) og min familie, jeg kan begynde at føle mig som en god bror og en god søn igen, og jeg er glad. Jeg har ikke følt sådan i mange år.

Markus og kæresten Donna har en fælles datter. Foto: NENT GROUP DANMARK

Jobsøgende

Markus fortæller videre, at forholdet til familien allerede er bedre.

- Jeg har holdt noget afstand til familien, men efter programmet har vi fået talt ud, og der er ikke den samme dårlige samvittighed længere hos mig, siger han.

Nu håber han på, at fremtiden ser lysere ud.

'Luksusfælden'-ekspert: - Vi vil se en anden attitude

- Donna og jeg er flyttet sammen, og jeg får betalt alle regningerne og har overblik over det hele, så alt kører bare, siger han og tilføjer med et grin:

- Dog er jeg jobsøgende i øjeblikket, så hvis nogen har noget i nærheden af Brande, så må de sige til. Men jeg plejer ikke at have svært ved at finde arbejde, så det skal nok gå.

