Igen igen gik bølgerne højt ved dommerbordet i 'X Factor', og det endte i flere diskussioner på tværs af de tre dommere.

Især var der spændinger mellem debutanten Martin Jensen og veteranen Thomas Blachman.

- Jeg ved ikke, hvad der er galt med den gamle. Om det er de sene aftentimer, der går hen og generer hans aftenkaffe, siger Martin Jensen om Blachmans kommentarer til hans deltagere.

- Han skal være den performer, han er, og han gør det til UG. Det kan ikke komme bag på os, at han skal komme med en eller anden kommentar for at holde sig aktiv. Ingen problemer der, forsætter Martin Jensen.

Nu forklarer han 'anal-fejl'

Martin Jensen og Thomas Blachman - de tager det ikke med i privaten. Foto: Martin Sylvester/Ritzau Scanpix

Martin Jensen bekræfter endnu en gang, at der ikke er uvenskab mellem dommerne på trods af de hårde ord, der bliver udvekslet ved dommerbordet.

- Mange troede, at jeg var meget sur på Nanna, efter hun sendte Hiba hjem. Men mig og Nanna er ikke uvenner, bekræfter Martin Jensen, inden han fortsætter.

- Det er et tv-show, og vi har et arbejde, vi skal udføre. Vi skal sige vores mening. Men det, der sker på arbejde, er ikke noget, man tager med i privaten, siger Martin Jensen.

Èn deltager tilbage

I andet liveshow måtte Martin Jensen se til, da hans deltager Hiba røg ud som den første artist. Og nu har han endnu en gang mistet en deltager, den uerfarne Vilson Ferati. Noget, der ikke kom helt bag på dommeren.

- Vi har gjort, hvad vi kunne, vi havde snakket om, at vi gør det bedste, vi kan. Vi kan ikke gøre mere, så må folket bestemme det, og det gjorde de så, siger Martin Jensen.

Nu har Martin Jensen et sidste håb tilbage i form at alderspræsidenten i dette års 'X Factor', Dan Laursen.

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20.00 på TV 2.