'Jeopardy!'-deltagere raser over racistisk håndtegn

Da den amerikanske udgave af 'Jeopardy!' tirsdag rullede over skærmen, lavede programmets vinder, Kelly Donohue, et håndtegn, der har skabt massiv debat.

Håndtegnet ligner ifølge flere tidligere deltagere i det populære quiz-program et tegn, der bliver brugt af racistiske grupperinger, og det har fået en gruppe af dem til at gå sammen om et opråb til producenterne.

Medium er i besiddelse af det åbne brev, som 524 tidligere deltagere har skrevet, hvori de beskriver den fordømte hændelse i programmet.

'En deltager har skabt bekymring blandt 'Jeopardy!'-seere til to separate begivenheder, og vi som tidligere deltagere føler behov for at tale imod de bekymringer, som enten er bevidst eller ubevidst skabt af Kelly Donohue', skriver de i brevet.

Det skal ændres

I brevet skriver de, at producenterne tidligere har foretaget ændringer i programmet med henblik på at undgå at sende forkerte signaler.

'For et par år siden satsede en deltager et utilsigtet pengebeløb, der brugte numeriske værdier, der blev brugt af hvide supremacist-grupper, og da summen ikke påvirkede resultatet af spillet, valgte produktionen at ændre numrene i den version, der blev sendt', fremgår det af brevet.

'Vi håber på, at der kommer ændringer så fremtidige fejl af samme karakter aldrig bliver vist', slutter brevet.

Der burde være en politik

Kelly Donohue har efter de kritiske røster understreget i et Facebook opslag, der sidenhen er blevet slettet, at han med håndtegnet blot indikerede, at han havde vundet spillet tre gange.

Flere seere har også bemærket hændelsen og har kommenteret episoden på det sociale medie Twitter.

'Der burde være en politik imod det. Jeg kan ikke forestille mig, at de vil være kendt for at tolerere udsendelsen af åbenlyst racehad i deres show', skriver en bruger.

'Jeg væmmes helt af Kelly Donohue og hans handlinger både i aften og tidligere', skriver en anden.

