'Jeopardy'-fænomen afslører hemmelighed

Amerikanske Matt Amodio er godt på vej til at skrive sig ind i historiebøgerne som en af mest vindende i quiz-programmets lange historie.

I løbet af de seneste 17 spillerunder er det lykkedes ham at vinde 547.600 dollars, hvilket svarer til cirka 3,5 millioner danske kroner, og da der endnu ikke har vist sig en modstander, der har været i stand til at vippe ham af pinden, er han i aller højeste grad stadig med i spillet, når der blændes op for næste sæson.

Med den aktuelle gevinstsum er Matt Amodio, der har en doktorgrad i computervidenskab fra Yale University, den tredje mest vindende 'Jeopardy'-deltager i historien kun overgået af legenderne Ken Jennings (2,52 millioner dollars) og James Holzhauer (2,46 millioner dollars).

I et interview med Associated Press løfter han ifølge USA Today lidt af sløret for, hvordan han er lykkedes med at blive en af historiens mest succesfulde 'Jeopardy'-deltagere.

Dag og nat på Wikipedia

En af hemmelighederne er, at han ganske enkelt bruger enorme mængder tid på at klikke rundt på Wikipedia, hvor han læser det ene opslag efter det andet.

- Jeg holder af at læse. Jeg tror ikke, man kan klare sig uden at læse. Så på jævnlig basis lader jeg mig falde ned i et kaninhul af Wikipedia-links, hvor hver artikel åbner op for 20 nye ting, jeg gerne vil vide mere om. Det er sådan, jeg bruger mine dage og nætter, når jeg forbereder mig, siger han i interviewet.

Mange har spekuleret i, om hemmeligheden ligger i at have fotografisk hukommelse, hvor man - som navnet antyder - husker alt, hvad man læser. Det afviser Amodio dog og tilføjer, at han faktisk ikke tror på konceptet, som han naturligvis alligevel har læst en del om.

- Ud fra hvad jeg har læst, så er jeg skeptisk i forhold til, om fotografisk hukommelse findes. Personligt tror jeg ikke, jeg har en hukommelse, der er meget anderledes end andre personers. Jeg har dog måske en smule bedre evne til at genkalde mig ting. Når andre fortæller mig, hvordan de husker - og ikke mindst glemmer ting - kan jeg hundrede procent forholde mig til det, siger Matt Amodio.