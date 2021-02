Jesper Buch imponeret: 'Danmarks Angelina Jolie'

Frederikke Juuls datter, Everleigh, er inspirationen til virksomhedens navn. Det var dog ikke sin egen datter, Frederikke tog med ind i 'Løvens Hule', men derimod en venindes. Det var mange overvejelser om det valg, fortæller hun..

- Jeg var bange for, at min datter havde brug for min opmærksomhed, mens jeg pitchede. Det var måske lidt for meget, hvis det endte med, at min datter skulle være på min arm, mens jeg skulle huske alle de vigtige ting, siger Frederikke Juul, der dog mener, at det var den rigtige beslutning.

- Jeg ville have elsket at vise hende frem, men man har jo kun to minutter til at pitche, så det blev lidt, hvad der var nemmest at gøre.