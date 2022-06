Jobskifte: Hun erstatter Lotte Friis

Mens Lotte Friis skal passe sin lille datter, der melder sin ankomst senere på sommeren, er hendes barselsvikar på P4-radioprogrammet 'Formiddag på 4'eren' fundet.

Det bliver journalisten Louise Deruginsky, der kommer fra en stilling som nyhedsvært på TV Midtvest, som er en af TV 2's otte regionale stationer.

Det oplyser DR.

Louise Deruginsky havde sidste dag på skærmen 29. maj, hvor hun efterfølgende takkede af på Twitter.

'Jeg glæder mig helt vildt og lover, at jeg nok skal prøve ikke at bande alt for meget i radioen. Vi høres ved', tweetede hun.

Louise Deruginsky skal være barselsvikar for Lotte Friis på 'Formiddag på 4'eren'. Foto: Janus Duus-Larsen/DR/PR-foto/Free

Louise Deruginsky har erfarne kræfter at læne sig op ad, når hun kaster sig ud i æteren. I 'Formiddag på 4'eren' bliver hun nemlig værtsmakker med Knud Lind, som har været på kanalen siden 2017.

Lotte Friis har terminsdato i juli og venter en pige med gemalen Christoffer Schnack Ringø.

Det er en længe ventet drøm, der går i opfyldelse for parret, der mødte hinanden i metroen nytårsaften 2016.

Den 34-årige tidligere topsvømmer har i et åbenhjertigt opslag på Instagram fortalt, at hun og manden var i fertilitetsbehandling grundet uforklarlig barnløshed.

Louise Deruginsky har erfarne kræfter at læne sig op ad på 'Formiddag på 4'eren'. Her udgør hun nemlig værtsduoen sammen med Knud Lind. Foto: Janus Duus-Larsen/DR/PR-foto/Free

Det delte hun, fire måneder efter at hun i januar 2022 kunne fortælle sine følgere på det sociale medie, at hun og gemalen ventede deres første barn.