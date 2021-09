Jonna afslører: Det stod der i Carstens sms

Der kan hurtigt gå skår i glæden mellem de nygifte par i 'Gift ved første blik'.

Bryllupsrejsen er slut og hverdagen melder sig og udfordrer de spæde og skrøbelige forhold.

Det oplever også sæsonens ældste ægtepar, Jonna og Carsten.

Aftenen inden parret skal flytte sammen, får Jonna Lis Pedersen pludselig en sms i en helt uventet tone fra sin mand, Carsten Thybo Nielsen.

- Vi havde sms'et kort i løbet af aftenen. Så ved halv ellevetiden skrev jeg godnat til ham. Så gik der lidt tid, og så tikkede der en heftig sms ind fra Carsten, siger Jonna Lis Pedersen til Ekstra Bladet.

- Jeg må indrømme, at jeg kiggede noget, da jeg fik den. Jeg fik en mavepumper. En dårlig smag i munden. Det kom helt ud af det blå. Vi havde talt om rigtig mange ting og især mine dyr, så jeg var slet ikke forberedt på, at det var der, han var, siger hun.

Jonna Lis Pedersen citerer ordret, hvad det var, der stod i den sms, der fik bragt hende ud af fatning og ud af den boble, hun og Carsten havde været i, siden de godt en uge tidligere var blevet 'Gift ved første blik'.

'Men jeg har også et alvorlig emne at snakke om, har jeg fundet ud af. Overskriften hedder din prioritering af mig, og jeg tænker, at du skal forholde dig til hvornår og hvordan, vi kan få snakket om det. Måske inden vi tager til psykolog', var de eksakte ord fra Carsten Thybo Nielsen.

Parret var på bryllupsrejse på Ærø efter deres bryllup. Foto: Snowman Productions

Jonna Lis Pedersens første tanke var, at manden måtte havde fået kolde fødder, og efter at havde sundet sig lidt, skrev hun til ham, at den måtte de hellere tage ansigt til ansigt.

- Jeg sov kun to eller tre timer den nat, for jeg havde mine spekulationer. Jeg tænkte, at det ville blive nogle lange uger, hvis han allerede var træt af mine dyr, siger Jonna Lis Pedersen, der havde gjort programmets eksperter opmærksomme på, at en eventuel kommende partner skulle kunne rumme hendes dyr.

- For mig er mine dyr en livsstil. Jeg rider jo ikke konkurrence, men det er en livsstil for mig at have heste, siger hun.

Dagen efter den voldsomme sms skulle Jonna Lis Pedersen hente Carsten, da parret skulle bo hos hende først.

- Det virkede nærmest som om, han havde glemt alt om den sms, siger Jonna Lis Pedersen, der åbnede for snakken, da de kom hjem til hende.

- Det viste sig heldigvis, at en fjer var blevet til fem høns, og de blev altså hurtigt barberet, siger hun.

- Føler du, at det ødelagde noget mellem jer?

- Nej. Heldigvis ikke.

Hvordan forholdet mellem Jonna og Carsten udvikler sig, kan følges de kommende uger i 'Gift ved første blik' på DR.

I øjeblikket ruller en ny sæson af 'Gift ved første blik' over skærmen på DR, og her er alt langtfra, som det ser ud på skærmen. Kom med bag kameraet lige her.