Jubler: - Det bedste, der er sket i mit program

Thomas Blachman er ekstatisk over tilgangen af Simon Kvamm, som han kalder 'det rigtigste bud på en dommer nogensinde ud over sig selv'. Derimod savner han, at Kwamie Liv banker lidt mere i bordet

Thomas Blachman har 'udholdt' mange meddommere gennem tiden, som han har været mere eller mindre tilfreds med og haft gode stunder, men sandelig også talrige skænderier med for åben skærm.

Men noget tyder på, at TV 2 med valget af Simon Kvamm som Martin Jensens afløser i Blachmans øjne har valgt helt rigtigt.

Faktisk vil han gå så vidt som til at kalde Kvamm det rigtigste og bedste, der er sket i dansk 'X Factor' nogensinde.

Ud over ham selv, forstås.

Kun få idioter formår det

Det fortæller han, da vi møder ham til pressemøde forud for den nye sæson af 'X Factor', der byder på såkaldte pre-castings i de næste dage, inden der i sensommeren og efteråret afholdes auditions, five-chair-challenge og bootcamp.

Sæson 16 får premiere i januar 2023.

- Det er jeg rigtig oppe at køre over (at Simon Kvamm er ny dommer, red). Jeg synes, det er fantastisk. Martin er en sød ven og var en god dommer på sin egen måde, men jeg vil nok sige, at Simon har en anden ting, hvilket i min optik gør ham til det rigtigste bud på en dommer til det her program ud over mig selv. Det vil jeg sige. Han er det bedste, der er sket i mit program - ud over mig selv - siden det startede, mener Thomas Blachman med vanlig selvtillid.

- Nu siger du DIT program. Du har jo tidligere udtalt, at du ER 'X Factor', og ...

Blachman afbryder:

- Nej, det er ikke mig, der har udtalt det, men det er der rigtig mange andre, der gør.

- Men du mener, at 'X factor' har brug for dig - det HAR du jo trods alt udtalt?

- Altså, det er jo en fornærmelse at blive spurgt om. Det er jo ikke fordi, jeg gør det til mere, end hvad det er. Jeg siger bare, at der kun er så og så mange idioter, der kan forvalte det her embede på den rigtige måde. Jeg er måske den, der kan gøre det over lang tid.

- Er du efterhånden nået til et punkt, hvor du ikke rigtig tør overlade det til andre - hvor du mener, at det er DIN opgave at sørge for, at programmet har en vis kvalitet?

- Sådan har jeg haft det siden i hvert fald andet program ( i 2008, red), ja. Det er lidt den følelse, ja.

- Så selv hvis du skulle få lyst til at stoppe, så ville du alligevel føle en forpligtelse til at køre videre som dommer?

- Jeg tror, verden forandrer sig. Folk føler sig generelt mindre og mindre forpligtet i, hvad de foretager sig. Det går lidt i opløsning. Men den skavank lider jeg ikke af. Jeg er et ret samvittighedsfuldt menneske. Og jeg synes, det her er et skønt musikformidlingsprogram. Det passer godt til mig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Blachman skal i år duellere mod sine meddommere Kwamie Liv og debutanten Simon Kvamm. Vært er atter Sofie Linde. Foto: Linda Johansen

Karisma på scenen

Blachman tror, at 'X Factor' med Simon Kvamm ombord vil løfte sig gevaldigt. Præcis hvad den nye meddommer kommer med, er han dog ikke meget for at spå om.

- Det må tiden vise. Han er en af Danmarks mest karismatiske mennesker på en scene. Og hvis bare han har 10 procent af det samme, når han går ind på denne her tv-scene, så er det en ren foræring. Jeg vil forholde mig responsivt og bare få noget til at ske, for jeg tror, at han er der (er totalt på, red.). Den humoristiske og musik-analytiske del kommer til at løfte sig, fordi han har et sprog på en anden måde, siger Thomas Blachman og fortsætter:

- Kwamie og Simon er mennesker, som har et meget stringent ydre rent professionelt, og det skal jeg også prikke lidt til og se, om jeg kan få det krakeleret. Det lykkedes mig ikke sidste år med Kwamie, men det kommer i år. At se, hvad sker der inde bagud - få noget dynamik. Jeg savner lidt dengang, Pernille Rosendahl bankede i bordet. Men det bliver en sindssygt god sæson, og jeg er SÅ glad for, at Simon Kvamm er med.

- Tør du også prikke lidt til ham?

- Det er jo ikke et spørgsmål om, hvad jeg er bevidst om eller hvorvidt jeg tør eller ej. Det kommer helt af sig selv. Målet er at lave det bedste tv, der er i denne her genre i Danmark. Eller i virkeligheden i verden. Hvilket jeg synes, vi er lykkedes med gennem mange år.

