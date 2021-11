Jubler: - Det er så sindssygt

Jimilian og Asta var rørte over al den ros, de fik under fredagens 'Vild med dans'

Jimilian og Asta havde svært ved at få armene ned efter fredagens 'Vild med dans', hvor de gik direkte videre til semifinalen.

Ikke nok med at de lå i toppen i feltet hos dommerne, så blev de også rost til skyerne for deres rumba. Jimilian blev tilmed udpeget til en af de bedste nydansere, der har været med i 'Vild med dans', og det kom bag på den 27-årige musiker.

- Jens Werner sagde, at jeg havde hele dansepakken. Det er jo helt overdrevet at få at vide af en levende legende. Alle dommerne er levende legender, lød det fra en lykkelig Jimilian, der fortsatte:

- Det betyder rigtig, rigtig meget. Det er så stort. Jeg kan kun takke Asta for det, for det er hende, der har lært mig alle de der ting, sagde han videre.

Parret fik stor ros for deres dans. Foto: Tariq Mikkel Khan

'Det er sindssygt'

At parret nu kan kalde sig semifinalister er noget, Jimilian aldrig havde turdet drømme om.

- Det er så sindssygt. Jeg tror ikke, det er nået at lande endnu. Vi har det sindssygt over det. Vi er fire tilbage. Da vi startede, var vi tolv, og jeg tænkte, at bare vi nåede halvvejs ... for der er så mange, der er vildt gode, så det betyder rigtig meget, at vi er nået hertil. Det er virkelig stort for mig og hele min familie, lød det fra Jimilian, der fortsatte:

- Jeg elsker 'Vild med dans'. Det er det fedeste tv-program, og jeg har fået min favorit-dansepartner. Vi er virkelig glade for at stå her, sagde Jimilian, og Asta stemte i.

- Det har virkelig været overvældende. Vi sad begge i pausen og tænkte: 'Hvad sker der lige der'?.

Asta og Jimilian er rykket op på bookmakernes liste og er nu blandt favoritterne til at vinde 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

