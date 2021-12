Jubler: Drømmen er gået i opfyldelse

Lykken vil ingen ende tage for Melvin Kakooza, der nu får en af sine største drømme opfyldt.

I et opslag på Instagram kan det 30-årige multitalent nemlig fortælle, at han får sit eget talkshow.

'Siden jeg var en lille dreng, kan jeg huske, hvordan jeg skyndte mig hjem fra skole for at se David Lettermans talkshow og senere hen Jimmy Fallons. Jeg må sige, at jeg havde en kæmpe drøm om, at jeg en dag kunne få mit eget … OG NU MÅ JEG AFSLØRE … AT den drøm er gået i opfyldelse!!!', skriver Melvin Kakooza i opslaget og fortsætter:

'Jeg har nemlig fået mit helt eget talkshow på TV 2, og jeg glæder mig vildt meget til at indtage Nordisk Film Studio 3 til foråret og få lov til at udleve den drengedrøm, jeg havde om at blive talkshow vært og byde velkommen til mine gæster!'

Melvin Kakooza er da heller ikke fremmed over for at være på skærmen. Han er kendt som både skuespiller og komiker, og så har han en lang række tv-programmer på cv'et.

I foråret skulle han desuden have ageret barselsvikar for Sofie Linde som vært på 'X Factor', men det satte en hjernetumor og efterfølgende indlæggelse en stopper for.

Siden har han dog været tilbage på skærmen både i rollen som fodboldspilleren Sunday i sin egen serie af samme navn og som vært på TV 2-programmet 'Helt sort'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Melvin Kakooza, men det har i skrivende stund ikke været muligt.