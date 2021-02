Jubler efter 'Luksusfælden': - Tjener til gælden på Instagram

Der var masser af hjælp til 'De unge mødre'-deltageren Luna Munk, da hun tirsdag aften medvirkede i TV3-programmet 'Luksusfælden' i håb om at få vejledning til at komme ud af det dybe gældshul, hun efterhånden havde fået gravet til sig selv.

Den enlige mor til tre fik den chokerende besked fra eksperterne, at hun skyldte 821.000 kroner - et langt højere beløb, end hun selv havde forventet - og det stod derfor klart, at der skulle ske store ændringer hos den studerende Luna, hvis økonomien skulle reddes.

'Luksusfælden'-ekspert: Uansvarligt at have penge stående

Og de ændringer kom der, mens eksperterne Sesilie Munk Stenderup og Kenneth Hansen var på besøg, og hun har fortsat de positive takter efterfølgende. Det fortæller Luna Munk til Ekstra Bladet.

- Det går rigtig godt. Det går superfint med at overholde budgettet, og jeg er begyndt at tjene en del flere penge på Instagram, end jeg gjorde dengang, og dem bruger jeg til at betale ekstra af på min gæld, så jeg har en forhåbning om, at jeg kan blive gældfri før, siger Luna, der dog ikke har sat sig et decideret mål for, hvornår gælden skal være væk.

- Nej, jeg er også dårlig til at regne ting ud og den slags. Det er det samme, når folk spørger, hvor meget jeg har betalt af på min gæld, for det har jeg ikke overblik over. Jeg har også så mange forskellige kreditorer, så jeg fokuserer bare på at få betalt de små ud løbende, og så tager jeg det én dag ad gangen.

Luna er glad for, at hun valgte at tilmelde sig 'Luksusfælden'.

- Jeg vidste jo godt, hvordan 'Luksusfælden' var, så det har levet op til mine forventninger - både med klipning, skældud og det hele. Så det har været en fin oplevelse, siger hun med et grin.

Mette Reissmanns forbrugsfest: Kæmpede med stor gæld

- Der blev jeg meget ked af det. Det var helt surrealistisk og et kæmpe chok for mig, siger Luna om øjeblikket, hvor hun fandt ud af, at hun skyldte 821.000 kroner væk. Foto: TV3

Grænseoverskridende

Det er ikke fremmed for Luna at åbne op på tv. Det har hun i årevis gjort i 'De unge mødre', mens hun også på daglig basis holder sine mere end 23.000 Instagram-følgere opdaterede på, hvordan det går i hverdagen. Alligevel var 'Luksusfælden' lidt anderledes.

- Det var selvfølgelig hårdt at blive konfronteret med det hele og få det kastet i hovedet. Det er grænseoverskridende, men det var jo det, der skulle til. Det var en øjenåbner at få det lagt op foran sig, siger hun.

Eksperterne fik hende blandt andet til at fortælle følgerne, hvor slemt økonomisk det stod til. Og selvom Luna frygtede, hvordan det blev modtaget, er hun kun blevet positivt overrasket.

- Jeg har ikke fået nogen grimme beskeder privat. Der skal selvfølgelig nok komme nogle grimme kommentarer på nettet, men til mig har jeg ikke fået grimme beskeder. Jeg tager alt det positive til mig og lever højt på det.

Slagterbesøg er det helt slut med, men takeaway har de enkelte gange fået siden.

- Men det hele foregår inden for budgettet, for det går jeg meget op i at overholde, slår hun fast og sender samtidig mange rosende ord til eksperterne, der i sidste ende sparede hende for 242.000 kroner.