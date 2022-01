Jubler: Endelig er det sket

Næsten et år er der gået, siden Caroline Dahm Curran og Reece Curran kastede sig over arbejdet med deres hus under optagelserne til 'Nybyggerne'.

Siden blev det til en sejr i det populære TV 2-program, og nu kan parret endelig flytte ind.

På Instagram fortæller de, at de i weekenden har modtaget både nøgler og skøde og er klar til at rykke til Sønderborg.

'Sidste gang, vi stod med de grønne nøgler og et skøde, var til finalen i 'Nybyggerne', og vi var helt rundt på gulvet. I morgen får vi endelig nøglerne tilbage, skødet er underskrevet, og huset er vores', skriver Caroline i sit opslag.

Sådan så det ud, da Reece og Caroline kunne kalde sig vindere af 'Nybyggerne' i efteråret. Foto: Peter Leth-Larsen/TV 2

Familieforøgelse undervejs

Siden finalen i 'Nybyggerne' har Caroline og Reece afsløret, at det ikke bare bliver de to på matriklen.

De venter nemlig deres første barn, og den hemmelighed har de holdt godt skjult.

- Da vi sad til finalen, vidste vi, at vi havde en chance for at få et hus, men vi vidste også, at vi ville få en lille baby, så det var dejligt at sidde derinde og tænke, at uanset udfaldet så har vi en lille familie på vej, har Reece tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Derfor bliver det kontor, som parret indrettede i huset i programmet, da også lavet om til børneværelse inden længe.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline og Reece, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

