Jubler: Har fundet kærligheden

Samantha Charmaine Bengtsen fra 'Gift ved første blik' på DR har fået en kæreste, som hun er meget glad for

Samantha Chermaine Bengtsen havde ikke heldet med sig, da hun i DR-programmet 'Gift ved første blik' jagtede sit livs kærlighed og blev smedet sammen med Daniel Kreutzfeldt sidste år.

Deres ægteskab varede nemlig kun fem uger, hvorefter de gik hver til sit.

I dag er Samantha et meget godt sted i sit liv, fortæller hun til Ekstra Bladet og afslører, at hun har fået en kæreste.

- Jeg har været så heldig at finde verdens sødeste kæreste, som jeg bruger en del tid med. Vi stødte på hinanden på Tinder i starten af oktober og har været sammen lige siden, jubler hun.

- Det gik hurtigt, fordi vi klikkede med det samme. Han er sød, forstående og snakkesalig - det er dejligt at kunne have en reel, dyb samtale med ham. Jeg følte mig hurtig tryg ved ham, lyder det fra en meget glad Samantha.

Hemmelig fyr

Identiteten på hendes nye flamme vil hun dog ikke røbe, fordi forholdet stadig er meget nyt, og parret vil gerne holde det privat.

- Han har ikke set 'Gift ved første blik' og er ikke inde i medieverdenen, og det har jeg det fint med. Lige nu vil vi gerne være private, men det kan være, at det ændrer sig i fremtiden, uddyber Samantha.

Det eneste, hun vil dele, er, at hendes kæreste er selvstændig tømrer og bor i Aalborg - i øvrigt kun ti minutter væk fra hendes egen bopæl, da Samantha flyttede fra Sjælland til Aalborg i sommeren 2021 for at studere.

- Vi er sammen fire til fem gange om ugen, hvor vi hygger os, siger Samantha og tilføjer:

- Det er stadig meget nyt, så nu tager vi det stille og roligt og ser, hvor det bærer hen. Men det er noget, jeg vil kalde et seriøst forhold. Vi er glade for hinanden, og jeg kunne godt se mig selv med ham på den lange bane, fortæller hun.

Samantha Chermaine Bengtsen blev gift med Daniel Kreutzfeldt i DR-programmet 'Gift ved første blik' i 2021, men deres ægteskab varede kun fem uger. Foto: Snowman Productions/DR

