Jubler: Helt gældfri

Det er noget af en præstation, da eksperterne i sæsonafslutningen af 'Luksusfælden' får forhandlet den førtidspensionerede soldat Martin helt gældfri.

- Det er super fedt. Nu kan jeg åbne postkassen og e-boksen med god samvittighed, siger Martin til Ekstra Bladet.

At Martin nu er gældfri gør også, at han kan fokusere på nogle andre ting.

- Da jeg ikke længere stresser over at skylde 1,5 millioner, så er der bedre mulighed for at tage fat i noget af det andet. Jeg tager det som en god start, men i bund og grund er det min angst, som er det værste, siger Martin.

Martin havde blandt andet opbygget sin store gæld efter et vanvittigt diverseforbrug på 22.800 kroner hver måned.

Gælden var meget mindre end forventet

Den tidligere soldat fik i første omgang af vide, at hans gæld var på 1.517.000 kroner, men det var dog alligevel ikke helt korrekt.

Den samlede gæld var nemlig blevet mindre, fordi en af Martins kreditorer valgte at afskrive en forældet gæld, og derfor var hans gæld i stedet ’kun’ på 814.000 kroner.

- Jeg var voldsomt positiv over, at gælden alligevel ikke var så høj, fordi en stor del af gælden var frafaldet. Men lånet, som blev forældet, var jo ikke 700.000 til at starte med. Lad os bare sige, at kreditorerne ikke har været nærige med renterne, siger Martin.

Martin holder meget af magnetfiskeri, hvor han finder ro. Foto: Nent Group.

Angst og ensomhed var en del af problemet

At gælden blev så stor skyldes ifølge Martin blandt andet hans mentale problemer fra den turbulente militærkarriere.

- Det lyder måske som en lidt dårlig undskyldning, men jeg er sikker på, at min posttraumatiske stress har haft en negativ påvirkning på min gæld. Det er dog svært at sige præcist, hvor meget det har påvirket, det er jo foregået over så mange år, siger Martin.

Derudover har Martin også kæmpet med det fysiske helbred.

- Jeg har også haft en række blodpropper, som har gjort mig glemsom. Glemsomheden kombineret med angsten har ført til de mange 'trøstekøb', siger Martin.

Skulle ikke sælge sin sheltergrund

Udover nyheden om at være gældfri kan Martin også juble over, at han alligevel ikke skal sælge sin sheltergrund. Selvom det til at starte med var en betingelse fra eksperterne.

- Jeg var virkelig glad for, at jeg kunne beholde min shelterplads. Det er min form for at afstresse og afreagere. Jeg synes, det er skønt at være ude, siger Martin.

Samtidigt endte eksperterne med at spare Martin for 470.000 kroner.

