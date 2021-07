Jubler: Scorer stort DR-job

Når DR blænder op for en ny omgang 'Alle mod 1' i sensommeren, bliver det med en helt ny medvært.

Den kendte skuespiller Stephania Potalivo gør nemlig Joakim Ingversen selskab, efter Mads Steffensen, der var vært på programmet tidligere, er stoppet hos DR.

Det afslører Stephania Potalivo selv på sin Instagram-profil.

'Yeahh, hvor har jeg bare glædet mig meget til at dele det her. Det er virkelig en drømme værtsrolle og en drømme makker, jeg skal arbejde sammen med de næste par måneder', lyder det far Potalivo i opslaget.

Her har den 34-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra Zulu-serien 'Sjit Happens', delt en video, hvor man får et lille indblik i optagelserne til programmet, og hvad man som seer kan forvente sig af det nye værtspar.

Indtil nu har det været Mads Steffensen, der sammen med Joakim Ingversen har stået i spidsen for 'Alle mod 1'.

Men efter Mads Steffensen forlod DR for i stedet at lave podcasten 'Mads & A-holdet' på Podimo, har det været uvist, hvem der skulle tage over efter ham og gøre Joakim Ingversen selskab, men det er der altså fundet en løsning på nu.

Stephania Potalivo har tidligere været medvært på 'Lykkehjulet' på TV 2. Foto: TV 2

'Alle mod 1' vender tilbage på DR1 og DRTV 13. august klokken 20.00