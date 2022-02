Jubler trods exit

'X Factor'-deltageren Mathias Julin fortryder ikke sin deltagelse i programmet, selvom han ikke gik videre til liveshows, for det betyder, at der er mange flere lyttere til hans sange på Instagram og Tiktok, hvor tallet er eksploderet

Charmetrolden Mathias' 'X Factor'-rejse sluttede desværre - måske lidt overraskende - i fredagens program, hvor han blev sendt hjem fra bootcamp.

Det vil mangen en pige nok være sur over, men deltagelsen har faktisk haft en rigtig positiv effekt for Mathias på fanfronten:

- Jeg har været rigtig glad for at være med i 'X Factor', også selvom jeg ikke gik videre til liveshows. Min deltagelse har blandt andet gjort, at der er mange flere, der hører mine coversange på Instagram og Tiktok, siger Mathias Julin til Ekstra Bladet.

Han beretter, at lyttertallet er steget vildt og voldsomt, efter at han har været på tv.

Gårsdagens program viste også en dygtig musikalsk knægt, der samtidig havde modet til at vise en mere sårbar side af sig selv. Mathias valgte nemlig at tale åbent om sin angst, som han tidligere har kæmpet med.

- Det var på en måde musikken, der hjalp mig med at slappe af, når jeg havde angst. Jeg har derfor brugt angsten på en positiv måde og taget de følelser og overført dem til sang. Det har været den nemmeste måde for mig at komme ud med følelserne på, siger Mathias.

Selvom Mathias ikke gik videre fra bootcamp, har han ingen planer om at lægge musikken på hylden. Foto: Lasse Lagoni/TV 2.

Ikke et tabu længere

Han fortryder ikke, at han valgte at stå frem med sin historie i 'X Factor'.

- Mine forældre spurgte, om jeg nu var sikker på, at jeg gerne ville dele min historie om angst med resten af Danmark. Og det ville jeg gerne, for jeg føler ikke, at det er et tabu i dag.

- Dengang, jeg havde angst, kunne jeg godt føle, at det var akavet og tabubelagt. Men nu, hvor jeg kan fortælle, at jeg er kommet videre i livet, synes jeg i stedet at det viser, at man er stærk og godt kan komme igennem det, siger Mathias.

Mathias vil derfor gerne bruge sin 'X Factor'-deltagelse til at brede sin musik ud til et større publikum.

Tusindvis har hørt Mathias sange

– Jeg havde aldrig regnet med, at der var 20.000 mennesker, som ville høre mine sange i de videoer, jeg poster. Det er jo fedt, for så er der flere, der får den energi og de følelser, jeg har med i sangene, og flere kan måske relatere til det, siger Mathias Julin.

Den unge herre vil fortsætte med at spille musik:

- Tanken er, at jeg vil blive ved med at skrive sange, og min drøm er at blive sanger og komme ud med alt det musik, jeg har.