Jubler trods nederlag: Nu er alt forandret

Lasse Skriver fik sit exit i 'X Factor' allerede i Blachmans bootcamp, hvor han konkurrerede mod og tabte til Mads Moldt, der fredag løb med sejren i årets 'X Factor'.

Men efterfølgende tør det siges, at det er gået forrygende for den daværende tømrelærling, der senere kunne afsløre, at han nu droppede sit studie for at forfølge musikdrømmen.

For selvom 'X Factor'-eventyret var ganske kort for ham, fik han alligevel scoret sig en pladekontrakt med Sony og løb med den præmie, resten af deltagerne siden hen har kæmpet om.

- Det er jo 'X Factor', der har givet mig alt det her, så jeg har fuld respekt for programmet. Men jeg har jo fået det, vinderen ville få, siger Lasse til Ekstra Bladet, inden finaleshowets start fredag aften.

Ekstra Bladet fangede lige Lasse Skriver inden showets start, hvor han blandt andet kunne fortælle, at han fortsat er glad for sin beslutning om at hellige sig musikken. Foto: Jonas Olufson

Glad for sit tidlige exit

Derfor kan man ikke sige, den unge sanger står tilbage og er ærgerlig over at måtte forlade programmet så 'tidligt' i forløbet.

For hvis valget var faldet på ham til at gå videre fra bootcamp til liveshows, er han ikke i tvivl om, at tingene havde set helt anderledes ud for ham idag.

- Jeg ved, at jeg ikke havde haft den pladekontrakt i dag, hvis jeg var kommet videre i live, siger han og forklarer kort, at det skyldes nogle kontrakter med Universal, der jo står bag programmet 'X Factor'.

Lasse Skriver er stadig glad for sin beslutning om at sætte tømreruddannelsen på hylden, så han kan fokusere på at realisere sine drømme inden for musikkens verden, lader han forstå.

