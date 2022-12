Julekalenderkrigen raser: Dødt løb i kampen om seernes gunst

'Tinka du drøøøømmeeer'.

Sådan lyder det nu for tredje gang i fortællingen om nissepigen Tinka, der denne december kører på TV 2, mens DR ringer julen ind med den nye julekalender 'Julehjertets hemmelighed'.

Og for første gang i mange år, ligger der to nyproducerede julekalendere over for hinanden på de to største tv-kanaler i landet.

Kigger man på seertallene, foretrækker seerne dog TV 2s julekalender.

Således har 'Tinka og sjælens spejl' i gennemsnit 917.547 seere, mens 'Julehjertets hemmelighed' ligger små 25.971 seere efter med et gennemsnit på 891.576.

'Tinkas juleeventyr' havde premiere i 2017 med Josephine Højbjerg i hovedrollen som nissepigen. Foto: TV2

TV 2: 'Det er fantastisk'

Ann-Alicia Thunbo Ilskov, der er executive producer I TV 2 Fiktion, er godt tilfreds med den foreløbige sejr.

Annonce:

’Vi er superstolte af den flotte modtagelse af ’Tinka og sjælens spejl’. Vi synes, at det er fantastisk, at der kan produceres to så flotte julekalendere i Danmark, men vi er selvfølgelig særligt taknemmelige for danskernes store engagement i fortællingen om Tinka og det tværgående univers, som også viser sig i de flotte seertal', skriver hun i et mailsvar til Ekstra Bladet.

I DR hæfter fiktionschef Henriette Marienlund sig ved, at der ser ud til at være god plads til begge kanalers julekalender.

'Det er selvfølgelig usædvanligt, at det er to nyproducerede kalendere, der ligger over for hinanden, men jeg tror nu, at danskerne har vænnet sig til – og sætter pris på – at der er to kalendere til jul. Seertallene viser jo også, at der er rigeligt plads til begge, og vi er i hvert fald helt tilfredse med vores tal og den positive modtagelse', skriver hun.